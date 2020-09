18 de setembro de 2020

O inverno passou, chegou a primavera, mas bem plantadas, regadas diariamente é possível ainda plantar algumas árvores selecionadas que embelezem Santa Maria bem como as flores, temos atacados locais que atendem a demanda em quase todo o estado inclusive dando consultoria sobre como se planta e se cuida. As empresas que adotaram espaços públicos devem economizar na manutenção e contratar profissionais que só trabalhem com jardinagem, com plantio e manutenção das plantas e flores e assim a frente dos estabelecimentos estará sempre em perfeitas condições. É belo ver mais de 50 empresas locais que adotaram o espaço em frente ao seu estabelecimento e chama a atenção de quem passa, pois com o passar do tempo cria para a própria empresa a autoestima. E as gigantes árvores que crescem sem limites devem ter um controle maior para evitar transtornos e perigos. Na Rua Carlos Lang ao lado do ATC, onde está o colégio Gomes Carneiro que festeja aniversario agora em setembro existe um aglomerado de árvores que daqui a pouco o verde tomará conta produzindo excelente sombra. Só que o crescimento não foi acompanhado e se alguém deixar o carro embaixo e acontecer um temporal com vento poderá criar sérios problemas materiais. E no corredor que dá acesso ao Residencial Céu Azul os moradores por conta própria dão manutenção ao acesso e lado a lado plantaram arborização que ainda não começou a brotar, mas muito em breve será um modelo sobre como deve ser cuidada uma planta. E é comum na cidade encontrarmos nesse mês que passou os ipês e mesmo plantas e flores em frente a algumas casas demonstrando o capricho e o zelo do morador. Santa Maria merece ter uma campanha de arborização, evitar custos, buscar parceria com as universidades porque os alunos de cursos afins precisam praticar e essa é uma forma prática e ágil para que isso aconteça. E no dia 21 comemora-se o Dia da árvore e no dia 23 a abertura oficial da primavera. Até em algumas rodovias encontramos ipês roxos e o quanto despertam atenção de quem ali transita. Sempre as flores e plantas quando bem cuidadas, vimos ontem pelo vendaval nas Missões quantas árvores tombaram atingindo até veículos, por isso, plante, cultive e pode na data certa para evitar transtornos.