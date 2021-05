APOIADORES:

19 de maio de 2021

APOIO: Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, Floricultura Yamamoto, Casa do EPI, Vidraçaria Miragem, CFC Padré Reús, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Desinservice, Sislimpa, Sicredi, Unimed, Sercimaq, Labivida, Pozzobom Agropecuária, Alto Ivo Multimarcas, Sibrama, HCAA, Multipress, Acolher em casa, Restaurante Minuano, Mecânica Manffio, Irmaos Bissacotti, Beliva Destribuidora, Ponto da Dieta, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Rede MacPotrich, SM Fibras, Merenda, Santa Catarina Trasportes, Pizza You, Vigillare, Bella Trento, Mecânica Medianeira Randon, Madereira Cerrito, Guigu’s Gás, Duque Alto Posto, Lojas Safira, Frazzon Iluminações, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Ravanello Restaurante, Stan Burguer, Moinhos Santa Maria, Casa do Pastel, Tiane Jóias, Pro Audio, Bangalô e Cametra.