27 de dezembro de 2021

Investidores no site, no Facebook e no nosso espaço da Rádio Imembuí, na pioneira são citados de Segunda a Sexta das 10h30min, e no sábado 2 horas de programa ao vivo, das 10 às 12 horas. Procuramos sempre também registrar aniversários da empresa.

APOIADORES:

VERA CRUZ: Uma carta com opções para seu almoço ou janta, mas o principal é o galeto e tem tele entrega, você pode comer no local ou levar para sua casa. 3222-0606.

CASA DO PASTEL: Faz parte do complexo gastronômico da Ângelo Bolson, ao lado está a Stan Burguer e em frente Merenda. Faça seus pedidos. 3218-1008 ou 3028-9442 ou 3347-6007.

PIZZARIA YOU: É a pizza do seu jeito, você monta e a casa prepara, vá buscar ou tele-entrega, a partir das 18h30min, 3029-2217 ou 9965-5051.

CHURRASCARIA TERTULIA: É quase a única da cidade que mantem o rodizio de churrasco ou se Buffet. Bem como assados para levar. 3222.0330

BELA TRENTO: Buffet com grelhados ao meio dia e a noite pizza, no local ou tele entrega. 3223-9229.

PONTO DA DIETA: A Paula nutricionista ajuda você na sua alimentação e oferece produtos naturais. Agende 3222-1030.

RESTAURANTE RAVANELLO: Comida típica italiana e agora no inverno mocotó. No local ou tele entrega. E os assados para levar para casa. 3307-1589.

BELIVA: Distribuidora e atacadista, falou em alimentos é aqui. 3221-4042.

SERCIMaq: Equipamentos para seu jardim, seu sítio, novos ou concertos. É com o Sérgio e sua equipe. 3225-2137.

CASA DE EPI SM: Empresa especializada em equipamentos de proteção individual e coletiva para prevenção ao trabalho. Visite nossa empresa. Entre em contato pelo 3225-3000.

CFC PADRE REUS: A melhor autoescola da cidade e munícipio, venha aprender a dirigir conosco. Aqui você tem facilidade no pagamento. Ligue 3223-3003.

EXPRESSO MEDIANEIRA: Uma empresa de transporte coletivo da cidade gaúcha de Santa Maria. Atualmente, a Expresso Medianeira atende 63% do transporte coletivo de Santa Maria com 23 linhas e conta com mais de 500 colaboradores, em uma frota com 130 ônibus. Ligue 3301-3600.

AUTO IVO MULTIMARCAS: Falou em peças, assistência, chapeamento e mecânica, inclusive funciona nos sábados todo dia, é com Ivo e sua esposa, bem como sua grande equipe de trabalho. Na Presidente Vargas. Consulte pelo 3221-4579.

FRAZZON ILUMINAÇÃO: O que você precisa para o acabamento final do seu imóvel. Parte elétrica você encontra aqui. A melhor iluminação para você e sua família. Ligue pelo 3212-8005.

MADEIREIRA CERRITO: Localizada na BR 158, nº 1090, uma das únicas madeireiras de Santa Maria e que atende a região toda. O que você procura, você encontra aqui. Orçamento sem compromisso. Contate pelo telefone 3219-1123.

AUTO MECÃNICA MANFIO: Pela sua viagem uma revisão e orientação pela equipe do Mânfio para você ir e voltar com tranquilidade. Aqui é a realidade do que seu carro precisa. Sempre agendar horário. Oficina em Geral. Fone 3211-2045.

MULTIPRESS: A gráfica familiar, pela experiência do Ademar, pelo antigo pão dos pobres, sempre acompanhando a tecnologia. Gráfica e editora. Telefone 3221-8966.

LILICA E TIGOR: Para vestir as crianças, o endereço é o calçadão. Quer agendar: Ligue 3223-0730.

PONTO DAS PEDRAS: É o acabamento e embelezamento do seu imóvel. Vilmar e seus filhos. Quase 30 anos de ramo, sabe como proceder. Fone 3212-4470.

LOJAS SAFIRA: A loja que completa você. Avenida Medianeira, Cohab T. Neves e Acampamento. Ligue pelo 3223-4589.

MOINHOS SANTA MARIA: São mais de 70 anos desta indústria na Rua Aristides Lobo. Acompanha a tecnologia, inclusive na indústria. A marca da Farinha de Trigo Maria Inês é um nome pelo Brasil. Telefone: 3222-8989.

POÇOS ARTESIANOS: São mais de 50 anos. Perfurando poços pelo Estado. É a prevenção. Telefone 3221-2329.

VIDRAÇARIA MIRAGEM: Com sua sede Vidros, espelhos e box. Solicite seu orçamento sem compromisso. Ligue 3222-9367.

LABIVIDA: Com sua sede própria na Tuiuti. Com mais de duas dezenas de postos de atendimento, não só em SM como na região central. A rapidez mora aqui. Entre em contato pelo 3225-4056 ou 3217-3744.

REDEMAC: É a Potrich, uma rede de lojas pelo estado que buscam comprar bem para beneficiar o consumidor. Em Camobi é referência na sua sede. A gente é de casa. Tudo para sua construção em um só lugar. Fone: 3220-1900.

POZZOBOM AGROPECUÁRIA: Tem tudo que você procura para seu pet. E para complementar a loja na Euclides da Cunha, o atendimento veterinário pela Dra. Priscila. Atendimento veterinário, rações especiais, banho e tosa, Acessórios, Ferragens. Telefone: 3026-0076 ou 3221-7533.

Floricultura Yamamoto: Traduzindo emoções que duram para sempre. Em qualquer momento social, as flores são bem recebidas, inclusive em um almoço especial ou qualquer tipo de evento, fale com Davi ou Miriam e sua equipe. Ligue: 3027-3133.

ACOLHER EM CASA: Principalmente na pandemia, sempre falta equipamentos hospitalares, aqui damos orientação e indicamos o caminho. Fale conosco pelo 3307-2394.

PRÓ-AUDIO: A primeira empresa de Santa Maria. Comércio de aparelhos auditivos LTDA. Fone 3221-9557.

SM Fibras: A empresa que há 27 anos lançou aqui a fibra, inicialmente com fabricação de piscinas e depois o comércio intensivo de caixa d’aguas. Água é vida. Cuide bem dela. Caixas d’água é na SM. 3212-2995.

DESINSERVICE: Apareceu bichinho na sua casa, de insetos, chame o Jeferson com sua equipe. Tem estrutura para qualquer serviço. Consulte pelo Telefone 3028-6888.

TIANE JOIAS: Consertos, reformas, gravação, fabricação, solda de Jóias e solda de óculos. Principal serviço é a fabricação de alianças, que simboliza um amor de um para o outro. Ligue pelo 3221-5559.

RANDON MEDIANEIRA: A mais de 35 anos com esta marca que vem de Caxias do Sul, mas o serviço próprio hoje, fabricando outros serviços para transporte. Sede próprio na BR 392. 3211-1818

SIBRAMA: Há mais de 60 anos com você. Tuiuti com Acampamento e na Policlínica Wilson Aita. Visite e escolha a roupa que vestirá bem com você. Telefone: 3225-0237.

AM BRUM Funerária e ANGELUS: Assistência funerária, com suas capelas na Hélvio Basso, assistência familiar na General Neto. Telefones 3222-7212 e 3015-2688.

SISLIMPA: Sistemas de higiene e limpeza. Todo lançamento e tecnologia atual, não importa da onde venha. Você encontra aqui na Sislimpa. Atendemos a 250 munícipios. 3212-7700.

SUCESSU’S: Tecido em metro, a moda antiga. Mas a loja oferece muito mais. A sua transformação na autoestima, começa aqui. Em frente a praça na Presidente pelo telefone 3223-1565.

LIQUIGÁS: GUIGU’S GÁS- Faltou gás, ligue 3222-6570, ele chega de imediato.

VIGILARE: DEPOSITE SUA CONFIANÇA NA NOSSA EQUIPE E TENHA SEGURANÇA. 3221-0101.

AGAFARMA: Sinta-se bem, sinta-se em casa. Duas lojas em Camobi, a matriz na Rótula da Evandro Berh. Fale com Vilmar e sua equipe. 3026-6608.

BELTRAME: Walter Beltrame é origem do comercio, que o Valnei construiu com sua família. A sede na Faixa de Camobi, aqui nas Dores Teto, Casa Completa na Hélvio Basso e Porto Belo da Luiz Pozzobom. Neste ano 40 anos de empresa. 3027-0700.

SANTA CATARINA TRANSPORTES: Um roteiro de ações voltado a comunidade. Integra o sistema SIM. Mantem a empresa, mas a marca é única. Telefone 3221-7380.

PAMPEIRO: Concessionaria Volkswagen, criada em 20 de julho de 1960 pelo saudoso Ilídio Biacchi. Aqui você sai de carro zero ou seminovo, acompanhe nossos lançamentos e vendas pelas redes sociais e aos sábados, Pampeiro ao vivo pela rádio Imembuí, Rua Serafim Valandro tem nome, Pampeiro. Telefone: 3220-6000.