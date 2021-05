13 de maio de 2021

ANIVERSÁRIO: A minha gratidão ao empresário Valnei Beltrame que hoje comemora seu aniversário, saúde, vida e muito trabalho pela frente. Mesmo que já tenha feito seu trabalho por Santa Maria. No dia 08 de março de 2001 lançamos a feira de negócio e Valnei Beltrame foi um dos primeiros a nos dar apoio e continua até hoje, isso chama-se fidelidade. Valorizar quem trabalha com transparência e verdade. Parabens Valnei, como diz a Angela Saccol: Luz do dia, ilumine sempre!