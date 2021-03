AM Brum Angelus

21 de março de 2021

Foram quase 60 anos que Luiz Carlos Brum dirigiu a empresa, criando inclusive a AM Brum Planos Assistenciais, vendendo para a rede de funerárias e planos assistenciais Angelus que nasceu em Uruguaiana e já se espalha por todo estado, sempre inovando e utilizando a tecnologia, facilitando este momento difícil para o consumidor. Só visitar as capelas da Avenida Hélvio Basso para ter uma ideia do quanto foi investido ali, além de vir inovando ultimamente com os planos assistenciais que são tão importantes dada a conjuntura atual, as pessoas devem se informar para saber o quanto este plano vem beneficiar as famílias neste momento tão delicado que não podemos evitar. O planejamento não só empresarial, mas da vida e de nossa passagem para o outro lado, sempre é oportuno que seja feito em família. O Luiz Carlos Brum hoje sente falta de sua empresa, mas está usufruindo de tanta amizade pelo que fez em todos os segmentos por nossa cidade. A Assistência Familiar está em novo endereço na General Neto, 258.