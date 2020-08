Aluguéis de imóveis

14 de agosto de 2020

O corrente ano é marcante pela crise, pela pandemia atingindo todos os segmentos e as pessoas estão preocupadas. E não poderia ser diferente, sem dinheiro nada se faz. Para quem circula pela cidade encontra placas de locação à vontade, tanto comercial como residencial. E alguns impacientes acham que as administradoras não fazem esforço para alugar, é que não tem procura e não tem cliente, aí aparecem os espertos com o jeitinho brasileiro e alugam sem fiador com um mês adiantado ou outras formas e na ânsia de firmar o contrato acabam cedendo os proprietários e não se dão conta de que logo ali adiante poderão ter problemas sérios não para receber o aluguel, esse já se encontra perdido e sim assumindo os encargos que não foram pagos e mais a desocupação. E quem é malandro sabe a morosidade do andamento dum processo de ação de despejo. Portanto, nossa advertência é para que não facilite, o mercado está lento, Minha Casa Minha Vida facilitou a compra de imóveis, vejam quantas obras estão em andamento e quem tem condições financeiras e crédito acaba comprando e realizando o seu sonho. Locações comerciais vem sendo negociadas, mas tem muitas ofertas. O drama maior é nos residenciais em que temos muitos imóveis desocupados ao longo do tempo e não tem procura. E com a notícia da UFSM que terá aulas remotas, ou seja, não presenciais sem estar em Santa Maria já sentimos o reflexo conosco em algumas locações que administramos os inquilinos demonstraram interesse de entregar ou fazer acordos e inclusive colocamos à disposição apartamentos totalmente mobiliados pelo prazo mínimo de 6 meses. Portanto, nossa cidade vive um momento delicado e quem investiu em imóveis para obter locação e rendimento mensal deve estar preocupado. Qualquer dúvida consulte 55 98407-1000.