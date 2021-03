31 de março de 2021

A aliança é o maior símbolo da união entre um casal, seja no casamento, noivado ou compromisso, tendo em vista esse fato a Tiane Jóias que fica localizada na Rua do Acampamento, 67 pode lhe proporcionar as melhores alianças artesanais, feitas com ouro com uma máquina importada da Alemanha. Além de outras diversas opções em joias e presentes, sem contar o conserto e a manutenção desses acessórios feitos pelo casal Neuri e Lenir. Faça sua visita na Rua do Acampamento ou ligue para informações (55)3221-5559.