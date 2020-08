Água como prevenção

14 de agosto de 2020

Tivemos uma estiagem forte neste ano causando sérios prejuízos na produção, pecuária e em todos os segmentos. Posteriormente choveu repentinamente, mas não foi o suficiente para armazenar prevendo o que vem pela frente. E o inverno até o presente teve pouca chuva, insuficiente para armazenar ou motivar outros fatores. Sabemos que os governantes disponibilizaram verba e projetos para construção de açudes e poços artesianos, é um alerta para todos os segmentos não só do consumo humano, mas também para o plantio, aproveitar o momento do financiamento em que o juro é simbólico. Procure seu banco que lá vai encontrar o caminho e o que precisa. Um reservatório sempre será útil quando precisar, assim também um poço artesiano que poderá ser a solução para viabilizar o consumo doméstico bem como para os animais e até as plantações. A empresa Irmãos Bissacotti Poços Artesianos há mais de 50 anos perfurando poços por todo o estado conhece o segmento e tem equipamentos suficientes, sabe sinalizar onde encontrar água e segundo o Antonio e o Dino Bissacotti tem aumentado a procura neste ano inclusive esgotando espaço para construção de novos poços, mas sempre se dá um jeito para que o cliente consiga obter o que precisa. Faça orçamento sem compromisso pelo 3221-2329 e vá no seu banco obter informações de financiamentos que o juro é convidativo.