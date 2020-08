Agosto do frio

10 de agosto de 2020

Evidente que o sul do país neste mês está atento às manhãs geladas e nos últimos tempos o calor, mas vivemos o inverno. Prevenção e cuidados são indispensáveis, quem tem vícios seja qual for deve redobrar o zelo pela saúde, qualquer suspeita de dor ou gripe forte procure atendimento médico. E neste ano estamos convivendo com o coronavírus que quando foi anunciado em março que poderíamos ter no país 120 mil vítimas até setembro as pessoas levaram um susto, mas já passamos os 90 mil. A situação é grave, o vírus é mortal e como se sabe uma doença puxa a outra, vamos suportar este mês do jeito que for e esperar quando setembro vier, pois até o presente quem esteve em hospitais com contaminados na saída os que voltaram deixam arrepios ao contaram como padeceram no tratamento. E vamos cuidar também das crianças. Aos que receberam tanta bondade governamental façam economia, daqui a pouco vai terminar, bem como as campanhas voluntárias em busca de donativos dá para dar uma trégua, ali adiante vai faltar, pois as pessoas limparam seus estoques. (Vivemos o inverno, há muitos anos que não temos uma primeira quinzena com as temperaturas desta forma, portanto, usufrua os benefícios do sol e do calor, mas lembre-se que estamos no inverno. Ande abrigado pela prevenção de uma boa saúde).

Doação de sangue: O coronavírus trouxe ainda mais preocupações para a área da saúde e os bancos de sangue não podem ficar desabastecidos afinal anemias crônicas, hemorragias em decorrência de acidentes, tratamentos de câncer continuam. Por isso, agende a coleta nos bancos de sangue e evite aglomerações, mas não deixe de fazer esse ato tão grandioso. A cada doação são retirados no máximo 450 ml dos cerca de 5 litros de sangue que o corpo humano tem, mas podem salvar quatro pessoas. Então se você tem entre 16 e 69 anos, mais de 50kg e está em bom estado de saúde faça essa boa ação. Leve um documento de identidade com foto, esteja descansado, não precisa estar em jejum, não tenha ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Lembrando que o intervalo mínimo entre doações é de dois meses para homens e três para mulheres.

Estalar o pescoço: Esse simples hábito de muitas pessoas pode causar o descolamento da parede interna das artérias que levam sangue para o cérebro em pessoas predispostas. Assim pode acontecer a interrupção da circulação do sangue nessa região ou mesmo a formação de um coágulo, levando a ocorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Movimentos bruscos como quedas de bicicleta, acidentes de trânsito em que se faça um movimento chicote e até as puxadas de uma escova progressiva podem provocar problemas similares. O AVC existe de duas formas o isquêmico quando há obstrução ou redução brusca do fluxo sanguíneo em uma artéria do cérebro provocando falta de circulação; ou o hemorrágico causado pela ruptura espontânea de um vaso.

Infarto: A diminuição da temperatura também está relacionada a um maior número de casos de problemas de circulação sanguínea que podem chegar a um infarto porque o sistema nervoso ativa mecanismos para manter a temperatura corporal quando está frio, como a vasoconstrição que é a contração dos vasos sanguíneos e que dificulta a circulação sanguínea. Se a contração for muita aguda ou algum vaso já estiver com obstrução parcial a reação do organismo pode terminar em um infarto. Alguns estudos mostram que quando as temperaturas caem 10°C a chance de ocorrer um infarto é maior. Fique atento ao principal sintoma que é uma dor na região do peito, próximo do coração, ela pode provocar formigamento e ardência em áreas próximas como pescoço, mandíbula e braços, procure imediatamente um médico. Aumentam as chances diabetes, colesterol alto, hipertensão, sedentarismo, tabagismo e até uma dieta inadequada.

Aleitamento materno: Lançada a Semana Mundial visando o segmento e o quanto é importante o amamentar, os cuidados e as mães quando puderem sempre, principalmente nos primeiros meses, devem amamentar a criança para além dos benefícios à saúde as crianças sentem o amor das mães. Por isso que as campanhas são intensas para que as mães amamentem seus filhos.

Câncer de cabeça e pescoço: Neste ano pode atingir de 35 a 45 mil brasileiros. É importante o diagnóstico precoce para ampliar as chances de tratamento e cura. Entre os tipos estão o de lábio, pele, tireóide, glândulas salivares e sistema linfático, sendo os mais comuns de boca, faringe e laringe. No dia 1º de agosto, no lado espiritual temos Nossa Senhora da Cabeça, entre outras palavras em suas orações diz-se o seguinte: tende piedade das minhas misérias individuais e tende piedade das misérias que atingem meu corpo e enchem de amarguras minha vida terrena, dai-me saúde e força para vencer todas as dificuldades que opõe no mundo. Rogai por todos aqueles que são acometidos pelo câncer da cabeça e pescoço.

São Lourenço: hoje festeja seu dia. Foi mártir, famoso diácono da Igreja de Roma, suportou martírio após distribuir bens da comunidade aos pobres, por ele qualificados como verdadeiros tesouros da Igreja