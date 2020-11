2 de novembro de 2020

Já estamos no dia 2 de novembro, agora vai rápido. Como serão esses dois meses? Alguém tem esperança de que os aposentados consigam receber o 14º salário, já que o 13º foi pago antes. Da onde virá o dinheiro? Isso é proposta política para conquistar simpatia e transmitir ilusões para as pessoas que já gastaram o valor do ano. E entramos hoje na semana da Romaria com a continuidade da trezena às 6h15 e às 20h, a venda de doces e cucas continua junto com a produção graças a doação de produtos e a equipe de voluntários que produzem para o consumidor comprar e formar receita para manter a estrutura do Santuário. E a Romaria do próximo final de semana será diferente neste ano na parte presencial, as pessoas devem cuidar de si e dos outros, mas na parte religiosa seguirá no mesmo ritmo com os mesmos objetivos só em formato diferente via redes sociais. O devoto deve escolher a hora, como vai visitar o santuário e fazer sua caminhada do centro a sua escolha, pois não haverá procissão. Vamos prestigiar e valorizar o que é nosso e o que é daqui.

Consulta popular: há mais de 20 anos criada pelo governo do estado os Coredes, aqui é a base de um deles que atende municípios da região e o eleitor não é obrigado, mas deveria votar. Esse voto vale dinheiro para sua cidade na compra de equipamentos e materiais. Termina amanhã dia 3, para quem sabe utilizar a ferramenta é só acessar o site www.consultapopular.rs.gov.br e para quem não é acostumado, procure alguém que ajude. Nos colocamos à disposição para ajudar no dia 3 pela manhã para que as pessoas possam vir até o Jornal que iremos ajuda-las a completar seu voto. Tantos investimentos que o estado fez nessa trajetória, no interior principalmente, têm como origem o seu voto que é de suma importância também para a região. Não deixe para a terça-feira.

