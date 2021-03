19 de março de 2021

Vilmar Colpo, empresário no ramo das farmácias há mais de 30 anos no mercado, foi em 1995 que firmou convênio com a marca Agafarma, residente em Camobi e lá investiu no segmento. Hoje possui duas casas, uma na BR-509 próximo da Rótula e a outra junto ao Centro Comercial Dois Irmãos, com sua equipe transmite tranquilidade ao consumidor, como diz ele, vender e explicar é importante, orientando as pessoas dentro dos conhecimentos de nossa equipe. Está conosco no Programa A Cidade na Rádio Imembuí desde abril de 2001 e no Jornal também.