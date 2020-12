Advento, Tempo de Esperança!

3 de dezembro de 2020

Pe. Bertilo João Morsch – Pároco da Paróquia da Ressurreição e Reitor do Seminário Maior São João Maria Vianey.

Com o coração em prece, acolhemos o tempo do Advento; quatro semanas antes do Natal, a Igreja intensifica a preparação para a chegada do Menino-Deus. A sua chegada não pode deixar ninguém na indiferença. Um coração bem preparado prova a maior de todas as alegrias: a visita do Senhor.

Um tempo de intensa preparação para o Natal. A chegada do Menino Deus nos enche de esperança e nos convida a conversão. Mudar de vida para melhor acolher o Filho de Deus. Que nossa atenção para com a vida confirme que o Natal é a festa da alegria.

Viver vigilante e atento é o convite de Jesus. O cristão não pode ficar distraído diante de tantos outros caminhos e propostas. O Advento direciona nosso olhar para a Gruta de Belém, recordando que, a cada ano, devemos renovar a preparação para a chegada do Menino Jesus. Ontem foi numa manjedoura; hoje nosso coração é a manjedoura onde Ele quer nascer.

A coroa do Advento é feita com quatro velas. A cada domingo acenderemos uma vela, simbolizando que a festa da luz vai se aproximando. No gesto de acender a vela o compromisso de afastar as trevas do pecado do nosso coração e oportunizar que a luz da justiça, do perdão, e do amor esteja bem presente em nosso ser e agir. O brilho desta luz é constituído pelas preces, novenas e pelo bem realizado. Não se trata de cruzar os braços e deixar o tempo passar. É preciso tornar criativa a esperança, através das boas obras.

O Natal vai se aproximando lentamente. Em meio aos mais variados convites e propostas para dar o toque de felicidade, somos chamados a renovar o coração. Somente um coração manso e humilde será capaz de acolher verdadeiramente o Menino de Belém.

João Batista recorda que não há tempo a perder, pois os dias se aproximam. Convém revisar os caminhos até então percorridos, para dar novo rumo ao coração e aos pés. Caminhos novos supõem novas decisões de vida. Que este tempo de ternura favoreça a conversão e o encontro com o Senhor que vem. Anunciamos a vinda de Cristo: não apenas a primeira, mas também a segunda, muito mais gloriosa. Pois a primeira revestiu um aspecto de sofrimento, mas a segunda manifestará a coroa da realeza divina.

Os sofrimentos do tempo presente, as angustias, os desânimos com o mal do coronavírus, podem nos tornar irritados com a vida, mas quando vividos na esperança de que tudo pode ser transformado pela ação de Deus, então iniciamos uma purificação da alma, para iniciarmos um movimento de retirada da amargura e da superficialidade, para entrar na misericórdia de Deus que vem pela sua ternura. Somos colocados diante de diversos problemas e, neste contexto, a alma tem o desejo de Deus como o caminho a verdade e a vida para encontrar as soluções. Assim o desejo de Deus não é uma fuga da realidade, mas a certeza de que somente em Deus podemos encontrar a justa saída para os dramas pessoais e as crises da humanidade.

Virá o Salvador, não para ser novamente julgado, mas para chamar a juízo aqueles que se constituíram seus juízes. Por isso, o símbolo da fé que professamos nos é agora transmitido, convidando-nos a crer naquele que subiu aos céus, onde está sentado a direita de Deus Pai. E de novo há de vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos; e o seu reino não terá fim. Dar-se-á a consumação do mundo, e este mundo que foi criado será inteiramente renovado. Vinde, Senhor Jesus! Vinde habitar em nosso coração, em nossa família, em nossa comunidade e na sociedade. Contigo queremos renascer. Contigo queremos construir um mundo mais justo, humano e solidário.

