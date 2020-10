17 de outubro de 2020

A locação de equipamentos hospitalares é um mercado promissor e cada vez mais requisitado, principalmente por quem faz cirurgias e precisa de aparelhos específicos, mas não quer investir em algo para usar apenas por 15 dias ou poucos meses. Foi pensando nisso que há três anos José Carlos Pereira, enfermeiro, criou a Acolher em Casa – Home Care, que inicialmente oferecia apenas os serviços de assistência domiciliar, mas percebendo que era uma demanda existente implantou o serviço de locação, instalação, remoção, higienização e manutenção de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muletas, andadores, camas hospitalares, concentradores de oxigênio, entre outros. A empresa conta também com consultoria em cuidados paliativos, monitoramento de doenças crônicas, transporte e acompanhamento ao idoso, procedimentos de enfermagem através de uma equipe multiprofissional. Para oferecer descontos possui convênios com algumas empresas como Unimed, AM Brum e se tornou referência na prestação desse serviço na Região Central. Passe na Rua Duque de Caxias, 3177, sala 2, ou ligue para 3307-2394 ou 99976-7950.