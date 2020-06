Acervo histórico

24 de junho de 2020

Quem não lembra a riqueza de Santa Maria e seu parque gráfico, empresas com mais de 50 anos sempre acompanhando a evolução, mas inevitável foi a importação de máquinas da Alemanha e outros países. Hoje é diferente, tudo é descartável e o que restou é a saudade, algumas funcionando em plena atividade, só que o serviço reduziu pelo aumento da tecnologia e a facilidade em tudo. Sobreviveu quem inovou e adequou a realidade atual, implantando arte à tecnologia dentro de cada empresa. Neste 24 de junho comemora-se o dia da Empresas Gráficas. Os mais antigos façam uma reflexão do potencial daqui que produzia para outras cidades do estado e do país. Quem não conheceu o parque da gráfica Palotti em atividade, mas transformado, a Gráfica Pozzatti da Olavo Billac lá estão suas relíquias em pleno funcionamento, a Pão dos Pobres e tantas outras, é um legado que a história não esquecerá e as novas gerações nem tomam conhecimento, tudo é via internet, aplicativos e as gráficas diferenciadas. Começando pelos jornais, quando abrimos em 1998 já era modernidade, mas era necessário imprimir o jornal em papel vegetal e com impressora enviá-lo para gráfica. Hoje reduziu a mão-de-obra e ele vai via PDF e volta pronto para circular. Para quem resistiu até o presente, méritos aos empresários que souberam levar adiante o seu empreendimento como é o caso da Multipress, o Ademar Stteca se criou dentro do Pão dos Pobres e ao se aposentar com sua família criou sua empresa moderna e atuante que já festeja 30 anos de atividades.

Leite: por ter grande importância na alimentação humana, hoje comemora-se o Dia Internacional do Leite. Ele é rico em proteínas, carboidratos, gorduras, sais minerais e vitaminas, e ocupa lugar de destaque quando o assunto é a nutrição do homem. Principalmente devido à presença do cálcio, mineral responsável pela formação dos ossos. O cálcio encontrado especificamente no leite é mais facilmente absorvido pelo organismo do que aquele existente em outros alimentos e exerce um papel fundamental para a formação e o desenvolvimento ósseo ao longo da vida. Comemorar este dia é de fundamental importância para que se crie uma consciência dos benefícios que o consumo deste alimento natural pode proporcionar, tanto que na infância o aleitamento materno é considerado o alimento mais importante para bebes, pois contém todas as vitaminas e componentes que ajudarão no desenvolvimento e crescimento da criança. No Brasil, o leite tem um peso importante na economia brasileira, sendo um dos quatro produtos principais da agropecuária, a cadeia somou R$ 55,7 bilhões no ano passado. A atividade também é responsável pelo sustento de milhares de famílias no Brasil e, para muitos, a principal fonte de renda na propriedade.

Paz e fogueiras: neste ano não, pois hoje é dia de São João Batista. Os mais antigos comemoravam esta data com fogueiras e com o passar do tempo surgiu no norte e nordeste as festas de São João que anualmente políticos daquela região lá se faziam presentes para comemorar a data. Em Campinas, na Paraíba, o turismo tomava conta da cidade. Neste ano devido a pandemia nada teremos assim são salvos a lenha e os pneus. O momento é de rezar, pois ele é o único apóstolo de quem se celebra com o nascimento para o céu, foi o maior entre os apóstolos que pode apontar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A fogueira de São João alguns dizem que teve origem na noite de nascimento do santo quando sua mãe Isabel teria mandado acender uma fogueira nas montanhas da Judéia para anunciar o nascimento do filho, outros dizem que o costume foi introduzido pelos primeiros cristãos que acendiam fogueiras nas Festas de São João.

Nossa Senhora Rainha da Paz: é a invocação dada à aparição da Virgem Maria relatada pela primeira vez em 24 de junho de 1981 por seis crianças croatas da vila de Međugorje, na Bósnia e Herzegovina. O Brasil precisa de paz, ética, trabalho, amor pela Pátria que nos acolhe, mas não é assim que a gente observa em alguns segmentos, principalmente em Brasília e o quanto é necessário que a paz lá desembarque. Neste dia vamos pedir paz, amor e intercessão de Nossa Senhora para que isso aconteça.

Oração a Nossa Senhora Rainha da Paz

“Ó Maria, doce Mãe de Jesus Cristo “Príncipe da Paz”, eis a Vossos pés Vossos filhos tristes, perturbados e cheios de confusão, pois afastou-se de nós a paz pelos nossos pecados. Intercedei por nós, para que gozemos a paz com Deus e nosso próximo, por Vosso Filho Jesus Cristo. Ninguém pode dá-la, senão esse Jesus que recebemos de Vossas mãos. Quando nasceu em Belém, os anjos nos anunciaram a paz. Quando Ele abandonou-a no mundo, prometeu e deixou-a como Sua herança. Vós, ó Rainha da Paz, estabelecei entre nós o reino e reinai com Vosso filho no meio do Vosso povo, que cheio de confiança se recomenda a Vossa proteção. Afastai para longe de nós os sentimentos de amor próprio, expulsai de nós o espírito de inveja, maldição, de discórdia. Fazei-nos humildes na fortuna, fortes nos sofrimentos, em paciência e caridade, firmes e confiantes na divina providência. Abençoai-nos, dirigindo os nossos passos no caminho da paz, da união e mútua caridade, para que, formando aqui a Vossa família, possamos no céu bendizer-Vos e a Vosso divino filho, por toda a eternidade. Assim seja. Amém.”

Colabore: quando pessoas estão agrupadas além do determinado, com cautela aproxime-se e faça com que as pessoas sigam as normas locais, só cuidado pois se alguém bebeu pode ser agressivo. E na madrugada mais contêineres incendiados na segunda-feira, a Guarda Municipal e a Brigada Militar devem sempre abordar as pessoas e perguntar o que estão fazendo pelas ruas da cidade. Agora que tem muito motoqueiro e condutores de veículos que aproveitam a noite para andar, na certa estão sem carteira e com o IPVA atrasado.

Cestas básicas: fiquei intrigado, mas quando é doado sempre é bem-vindo desde que a procedência seja legal. O que não ficou bem esclarecido para mim é que a Força Tarefa Serra Gaúcha trouxe para Santa Maria a doação de 124 cestas básicas que foram entregues no bairro Salgado Filho. Sobrou lá ou teriam outros motivos para usar esse nome ‘Serra Gaúcha’, sabemos que por toda parte a cesta básica é bem-vinda e por lá não seria diferente, mas contemplaram aqui mais de 100 famílias.

