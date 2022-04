ABRIL DE 21 A 23:

22 de abril de 2022

SANTO EXPEDITO: O santo das causas impossíveis, o mundo católico recorre a ele quando as situações se tornam insuportáveis. E graças o saudoso Poncio construiu em Itaara, e anualmente por aqui, acontece a pandemia, mas com a pandemia ocorreram restrições. Onde compareciam pessoa de todo estado. É bom recordar que dia 19 de março é são José e de maio Santo Ivo. A festa no santuário em Itaara ocorre no dia 24, e os devotos fazem a caminhada que inicia no sábado dia 23, da paroquia Santa Catarina até Itaara. E depois, acontece aquele almoço.

DIA DO INDIO: Por que 19 de abril é o Dia do Índio? O 19 de abril remete ao dia em que delegados indígenas, representantes de várias etnias de países como o Chile e o México, reuniram-se, em 1940, no Primeiro Congresso Indigenista Interamericano. O Dia do Índio é celebrado, nos países americanos, em 19 de abril. Essa data foi escolhida em 1940, no Primeiro Congresso Indigenista Interamericano. Mas o dia 19 como católico e devoto, lembro São Jose e Santo ivo que é em maio. E dia 19, véspera, do dia do amigo em 20 de julho. Foi em 2008 que neste dia partiu minha mão, com 87 anos. São datas que não esquecemos. As passagens por aqui e os eventos que realizamos.

EXÉRCITO BRASILEIRO: É uma das três forças armadas do Brasil, juntamente com a força aérea e a marinha brasileira. Em Santa Maria o exército abriga em média 20.000 mil homens e mulheres distribuídos em 47 organizações militares, é uma referência nacional, pelo efetivo e estrutura por aqui montados.

DIA 20 DE ABRIL:

BRASILIA: O empreendedor- Pouco se sabe do custo no Brasil, do Rio, na selva de Goiás, que já está tomada até por favelas e a concentração dos três poderes que comandam o país. Você já imaginou o custo dos três poderes, do executivo, legislativo e judiciário. Foi dia 20 de abril de 1960 que JK inaugurou a capital federal. Desbravador, pensou na falta de espaço no Rio e criou a capital em uma região que tanto precisava de investimentos.

ESCOLA MUNICIPAL IRMÃO QUINTINO: Esta escola soma o total de 1000 alunos, atende a educação infantil, a pré-escola, ensino fundamental, de 1ª a 8ª series. Atende alunos da Vila Caramelo, Alto da Boa vista, Nova Santa Marta, Jockei Club, Prado, São Joao, Sete de dezembro. Conta aproximadamente com 76 professores e 8 funcionários estando na direção da escola.

DIA DO DIPLOMATA: Esta data homenageia a importante função do diplomata, que tem a responsabilidade de informar, representar e negociar variados assuntos e discussões entre os interesses de diferentes países. Um diplomata representa o seu país em um território estrangeiro, portanto deve ser um ótimo articulador na hora de debater sobre os assuntos internos de seu país com um representante de outra nação.

DIA 21 DE ABRIL:

METALURGICO: O quanto a indústria necessita profissionais nesse segmento. Sabemos que existem poucos cursos que preparam para essas atividades. A indústria é que mais oferece empregos e ele, é o mentor principal. E no Brasil na década de 1970 o processo foi marcante em todos os segmentos. Na cadeia produtiva, baseado o metalúrgico seguindo outros segmentos, inclusive a indústria automobilística.

POLICIA: Dia 21, é a data comemorativa no Brasil da Polícia militar e civil. O crescimento e investimentos que o segmento tem recebido, fatores indispensáveis pelo fato da ordem e a prevenção0 da criminalidade, mesmo com tantos investimentos continua prosperando o crime, pela fragilidade das leis em nosso país. Mas contatamos sim em nosso estado o quanto vem investimento em segurança pública. Mas hoje tem mais equipamentos e viaturas que efetivos. Inclusive na capital foi criada a base do policial. São 15 prédios, para facilitar a mobilidade deles. Geralmente nessa data ocorrem as promoções tanto na civil quanto no militar. Apresentam ótimos resultados de trabalho.

TIRADENTES: Tiradentes nasceu em 1746, em Minas Gerais. Naquela época quem governava o Brasil eram os portugueses. Os portugueses levavam ouro e pedras preciosas do nosso país para vender. No dia 21 de abril, comemora-se o Dia de Tiradentes. O feriado faz alusão à morte do mineiro Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido na história nacional como Tiradentes, o herói da Inconfidência Mineira. Entre tantas carreiras, o que tornou Tiradentes um herói nacional foi o fato de ter sido um dos líderes da Inconfidência Mineira, movimento contra os impostos exacerbados no Brasil que durou de 1789 a 1792.

DIA 22 DE ABRIL:

APÓS O FERIADÃO: Neste final de semana, carregue as baterias, que passado o feriado de pascoa, de 21, a volta dos estudantes universitários da UFSM, recebidos com festa realizada pela Prefeitura e o povo pagou a conta da limpeza. Foi um privilégio a eles pois os particulares não tiveram o mesmo tratamento, e no meu entendimento, na segunda-feira, inicia o ano para Santa Maria. Após as férias, gasolina, a crise, aumento dos combustíveis e as brigas lá por Brasília continuam e nós aqui assistimos espetáculos. E com isso, desanima até a juventude de ir votar, mas são obrigados por força de lei para ter documento quando precisar. E ninguém lá em Brasília tem coragem de fazer uma lei, nenhum dos três poderes, impedindo o serviço de televendas das operadoras. Quem tem celular, não tem sossego. Se lhe passa qualquer dado, estar ferrado. Para estornar., é difícil. Por tudo isso, para mim, com toda virtude e riqueza que temos por aqui, o Brasil não quebra a cadeia produtiva continua em alta. Olhem em Santa Maria o que a construção civil faz. Fazer uma síntese nesse final de semana para que os leitores fiquem atentos:

1º) A BR 287: A concessionária estrangeira está agilizando a construção dos pedágios e com essa receita deverá construir o acostamento na região. Lamentavelmente enfrentei essa semana a fila, que estava em fila única, e os trabalhadores iam executar o serviço no máximo 50m. Um caminhão pesado poderia ter acontecido acidentes. Não estava por aqui, mas tomei conhecimento que na véspera da pascoa, ali na Palma que ficaram 2 horas e 30 minutos na espera da rodovia. Crianças e idosos esperando a bondade das obras que os dirigentes não tem noção, o que um feriado movimenta uma rodovia, e logo ali. Quem teve prejuízo com viagens, ou transtornos, busque seus direitos na justiça, contra o Estado. Que o estado fez contrato com a empreiteira. E o mais grave. Era para ter iniciado o acostamento no primeiro ano e por divergências e a na mídia foi divulgado agora que vai ser recuperado a partir de setembro. As filas acontecem também la por Venâncio Aires, mas o estado não se mexe. Tem uma empresa reguladora de serviços públicos, mas não se mexem. São inúmeros diretores, bons salários, e o povo paga. E o governo vem anunciando o pagamento do IPVA que mais da metade não pagou, sem dar condições de trafegabilidade. E nem o Dut, temos que pagar para receber o documento impresso. Essa é minha opinião.

DIA DO PLANETA TERRA: O Dia da Terra é comemorado anualmente em 22 de abril, em todo planeta. Também chamado de Dia do Planeta Terra ou Dia da Mãe Terra, esta é uma data para reconhecer a importância do planeta, e para refletir sobre como podemos colaborar para proteger a Terra. Atualmente, o Dia da Terra é comemorado por aproximadamente mais de 500 milhões de pessoas ao redor de todo o mundo.

DESCOBRIMENTO DO BRASIL: É dia 22 de 1500. A terra prometida, já em 22 começaram as lutas pela disputa de terras. E hoje existem as disputas por terras, a disputa por fortunas de pessoas que tomaram posse, muitas vezes por questões que não vem ao caso. E o Brasil é uma extensão enorme de casas. E os milhões de brasileiros que ocupam as cadeias no Brasil tem custo elevado para a máquina pública. Será que o povo brasileiro é curioso e sabedor das riquezas que possuímos. Santa Maria, você sabe o poder que a cidade tem e seus favoritos. Certeza que a metade de Santa Maria não conhece. Aqui vem estudar, conhece Campus e não sabe nada. Mas isso é falta de interesse dele e falta de ensinar, que o aluno deveria conhecer mais sobre a cidade que lhe formou.

A chegada dos portugueses ao Brasil foi parte do processo das grandes navegações. Pedro Álvares Cabral foi o líder de uma expedição composta por 13 embarcações e cerca de 1200 homens. O primeiro ponto do Brasil avistado pelos portugueses foi a região do Monte Pascoal, na Bahia, no dia 22 de abril de 1500. O dia 22 de abril de 1500 ficou marcado na história brasileira como a data da chegada dos portugueses ao Brasil. Esse acontecimento também é chamado por alguns de “descobrimento do Brasil”, e a expedição portuguesa, formada inicialmente com 13 embarcações, era liderada pelo capitão-mor Pedro Álvares Cabral. A expedição portuguesa e as notícias do achamento do Brasil foram relatadas pelo escrivão da expedição, Pero Vaz de Caminha. Os portugueses permaneceram em terras brasileiras até o dia 2 de maio de 1500, quando, então, seguiram viagem em direção à Índia, o grande objetivo da expedição.

DIA 23 DE ABRIL:

SÃO JORGE: É um santo guerreiro, deveria desembarcar em Brasília para que por lá, busquem o bom entendimento. É santo católico e da região Umbanda. E sempre dia 23 na paroquia de Fátima, as 16 horas é celebrada a missa a São Pio, que marca a data de sua morte em setembro de 68.

VACINAÇÃO: Acompanhe o agendamento sobre o covid 19, também, pela saúde, gripe e também atentos a dengue. Ela essa desembarcando no estado a todo vapor. Vamos limpar os lugares, depende de cada um de nós para mantermos sadios e em condições.

ANVISA: Está de olho e quer que mantenha a venda do cigarro eletrônico. Vendo a mídia nacional é assustador mal que faz o cigarro.

COLETA SELETIVA: É preciso mídia para atrair para as eleições e quando se fecha um buraco, se busca a imprensa para demonstrar um fechamento. Mas é bom que os gestores já que não sabem criar, vamos copiar. Empresas doaram um container para vidros somente, pois lá não tem industrias de coletarem. E as pessoas são educadas e levam seus lixos até os containers. E quem sabe lá a prefeitura adote isso. Além de ser perigo manusear vidros que não são poucos aqui, vidros são perigosos, olhem os modelos que já divulguei aqui, mas isso compete aos vereadores e prefeitura.

PEIXES: A produção local teve êxito em sua comercialização, indicativo que vamos consumir mais o produto, tendo grande consumo, reduz os valores e faz bem à saúde. E devemos se preparar para o ano que vem, e incentivar o investimento público.

MEU AMIGO: Comercindo Soares Cortez, conhecido como Cortez, o homem das chaves, resolvia tudo, sua empresa na Silva Jardim, agora dirigida pelo filho, lamentavelmente um acidente de moto o vitimou. Lamentável o número de acidentes ocorrendo nas rodovias.

UFSM: A volta triunfal dos universitários, recebidos com festa e o povo que pagou a conta, os bares venderam bem. Mas até domingo os interessados tem à disposição 793 vagas. Inclusive duas para medicina. O que está acontecendo gente, com auxílio moradia e transporte. O que querem mais?! O que não falta é a presença nas baladas. A juventude está perdendo seu espaço e eles são os responsáveis para o futuro. Veja agora em maio em porto alegre no início do mês, uns grandes eventos com 900 empresas já estão inscritos. Um mérito a Capital, e nesse contexto quantos jovens já enriqueceram com esse trabalho. E nós com a UFSM por aqui e dificuldades para preencher as vagas.

VIAJAR E CONHECER: Pessoas empreendedores na certa, não ouve música e sim, boas informações, e eu faço parte desse grupo. Mas ouvindo a mídia viajando nesta semana, fiquei impressionado com a sintonia entre gestores públicos e empresários. La por Gramado, aquele investimento, e cotas, só em um estabelecimento venderam 35 mil. São 5 hotéis sendo construídos por lá. Só que os municípios não estão conseguindo acompanhar as iniciativas privadas. E todos os dias ônibus vão buscar trabalhadores na região.

PROGRAMA A CIDADE: Agora com 21 anos, espaço de rádio, comemorado na quinta-feira dia 21, para recordar começamos dia 21 de abril de 2001. Centro comercial dois irmãos. Roveda e André Campos. Em 2003 passamos atuar na rádio Imembuí, juntamente com Luis Vargas e amanhã nos acompanhe sempre, na pauta abordada, poderá ter algum assunto de seu interesse. Esteja conosco. Quer falar comigo, ligue pelo 98407-1000. Foto de arquivo numa das transições do Programa a cidade externo, o projeto lançado por mim em 2001 e copiado por muita gente, mas sucesso a eles, não tenho ciúmes, fico feliz que aproveitaram a ideia. Claro, o futebol é a externa.

ATÉ QUANDO: Já fui vítima na minha casa da Dr. Tury, levaram tudo. No feriadão, no chalé que administro, levaram a porta da frente com chave, é um desafio para as autoridades. Perdoo a polícia que não tem como investigar tanta ocorrência roubo de fios e materiais. E falta o efetivo das leis que estão por ai. Em Santa Maria quanto prejuízo tivemos dos roubos de fios. Entregou para quem vende. De tanto rezar a comunidade, receberam de volta o sino da nossa senhora de Lourdes. E lá por Brasília não se fala em leis e punições. E lá em Porto Alegre se fala em punição e dinheiro. E o ataque no Paraná é demonstração que a guerrilha está se manifestando no Brasil. Não para se manifestar, nem ajudar, mas sim para prejudicar as pessoas e patrimônios. Você já viu um parlamentar alterar o código penal. É igual os contratos de empreiteiras, aquela clausula de reajuste. Deveria ser um contrato com tempo certo, se não cumpriu, multa. Se tem planejamento, para que aditivo. Aí estão as obras sendo feitas, no feriado do dia 21, 4 trabalhadores estavam no intervalo esperando os carros passarem. Para a estrutura de Brasília tem verba, para os três poderes também. Presídios lotados, sem espaço, presos em liberdade por força de lei e trabalhando igual na sua nobre profissão. O chimitão cansa no amanhecer de dar as ocorrências policias. Quantos homicídios já tivemos esse ano?! E convenhamos, as pessoas querem investir e trabalhar aqui, por que aqui é uma mini capital do estado. Aqui satisfaz o visitante e morador.

DIA MUNDIAL DO ESCOTEIRO: E neste dia também é comemorado no mundo, o dia mundial do escoteiro, o quanto é importante a criança buscar caminho para sua formação, disciplina e respeito. Na nossa cidade consta o mais antigo, grupo de escoteiro, Henrique Dias. Os escoteiros prezam a natureza e as atividades ao ar livre como exercícios, excursões e acampamentos, e têm como finalidade serem sadios para desenvolver noções de dever com a Pátria e para com o próximo. O movimento foi fundado pelo britânico Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, em 1907, com o objetivo de tornar meninos cidadãos exemplares. Os escoteiros têm diversos lemas, como “estar sempre alerta para ajudar o próximo e praticar diariamente uma boa ação”.

SÃO JORGE: Além de padre foi também um soldado romano. É um santo muito popular, era filho de pais cristãos, nascido na região da Capadócia e criado na Palestina onde foi promovido a capitão do exército romano aos 23 anos de idade. A época ficou marcada pela constante perseguição do imperador Diocleciano aos cristãos e Jorge da Capadócia (como era conhecido) não escapou, mas permaneceu firme e forte. Depois de inúmeras tentativas frustradas, Diocleciano não viu outra saída a não ser mandar degolar Jorge no dia 23 de abril de 308. Foi um verdadeiro guerreiro da fé e lutou bravamente até o fim no seu propósito cristão. Para a Igreja Católica, o simbolismo do dragão pode ser visto como o mal e a sua vitória sobre ele representa a vitória por ter resistido as tentações do imperador Diocleciano em fazê-lo desistir de sua fé.

Oração à São Jorge:

Ó São Jorge, meu Santo Guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança, abre meus caminhos.

Eu andarei vestido e armado com vossas armas para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não peguem, tendo olhos não me enxerguem e nem pensamentos possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançará, facas e lanças se quebrarão sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar.

Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendei vosso escudo e vossas poderosas armas, defendendo-me com vossa força e grandeza.

Ajudai-me a superar todo desânimo e a alcançar a graça que vos peço (pedido).

Dai-me coragem e esperança, fortalecei minha fé e auxiliai-me nesta necessidade.