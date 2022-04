4 de abril de 2022

3 DE ABRIL- SEGUNDA-FEIRA:

ABRIL DE 2022: Final de semana, bem-vinda chuva, lamentavelmente o que não faltou foram ocorrências policias por toda ordem, o povo que se cuide. A ganancia o ganho fácil, a guerrilha urbana. Essa é minha visão da criminalidade. As autoridades com todo seu aparato não conseguem controlar pois a lei beneficia o infrator. E as autoridades não tem outra alternativa a não ser a liberdade. A sorte que o brasileiro é calmo, consciente, não reage, e ainda divulgo, um recordo de legalização de armas no ano passado no Brasil. Sempre atingindo as pessoas de bem. Os marginais andam armados à vontade e ai ninguém fala. Mas na primeira semana de abril vamos pedir a paz mundial, o entendimento, harmonia, e continuar sempre a campanha da fraternidade (fraternidade e educação). Falar com sabedoria e ensinar com amor. Os mais idosos, pessoas de bem, estão preocupados com rumo de nosso país, vejam quanto deputados gaúchos trocaram de partidos. Por interesse do povo ou interesse próprio?! E nós ainda pagamos as campanhas. Acolhemos de braços abertos, enchemos os combustíveis, promovemos jantares, e que nem jogador de futebol, não está preocupado com a vitória e sim com o ganho fácil. E nesse dia 4 de abril, a manchete local a metade das vagas pelo Sisu não foram preenchidas, na UFSM, nem para medicina gente. Qual a sua leitura em um momento igual a esse?! Ensino grátis, moradia, subsidio e transporte e ainda fazem greve. Ou então não comparecem para se inscrever. Será que dia 11 voltam as aulas mesmo?! Cada um de nós vamos formar nossa opinião e leitura.

SEMANA SANTA: Nos próximos dias, paixão, ressureição e pascoa e na quinta-feira dia 21, feriado nacional. Imagine quantos farão o feriadão, não o trabalhador nem empresário, mas é um tempo para meditar e contemplar o momento atual. Nas pregações de domingo foi comentado sobre a convenção e esquecer o passado e construirmos um futuro melhor, mas depende de cada um.

CONDOMINIOS: Quem não faz parte de algum ou depende dessa comunidade par morar. Se deu conta dos custos nos condomínios, prestação de contas, parece que é um favor, empresas que prestam serviço, sem o mínimo de amor e responsabilidade. Estranho chega na portaria. O sindico profissional, uma gestão que surgiu, bom ganho, pois ele é administrador a distância, contrata um bom zelador. E tem casos em Santa Maria de síndicos que administram uma centena de prédios. E os administradores estão aí, o ganho fácil. A tentação do ganho fácil está sempre circulando. Geralmente o empreiteiro já destina o dinheiro certo a quem contrata. E quem reside em condomínio e não paga o condomínio. Sabedores que na justiça o processo é demorado, fala da pandemia e deixam de pagar. Mas a Corsan e RGE se não paga, cortam. E se alguém cortar tem as penas da lei. Assim é um despejo, paga quando der vontade. Isso chama-se fragilidade das nossas leis e algumas partes do país, o código de ética funciona, é dado o intimado e surgem as represálias.

VACINAÇÃO: Começa hoje pela gripe, mas a agenda pela vacinação do covid, continua, se for convidado não perca, compareça.

IMPOSTO SOLIDARIO: Não pago um tostão a mais. É só o trabalho do contador acertar o processo e você paga diretamente no banco. Ou para quem você vai destinar, para idosos, para creches, crianças, convide a pessoa que você vai destinar e ela faz o processo. O dinheiro ficando por aqui é mais fácil de ser aplicado. Chegando em Brasília, as emendas parlamentares acabam com o dinheiro por lá mesmo.

CONGRECAÇÃO FRANSCISCANA: Em 2 de abril de 1872, chegaram na região de São Leopoldo no Rio Grande do Sul. A congregação foi criada em na Holanda em 1835. Prestam relevante serviço à comunidade, em nossa cidade vários segmentos, a principal educação, são mais de 280 que atuam no estado e mais de 260 que atuam no Brasil. Elas têm duas províncias, uma em São Leopoldo, Sagrado coração de Jesus e mais 7 cidades gaúchas. E já no coração de Maria, tem sua província em Santa Maria. Sabemos que as congregações sentem a falta de candidatos, mas prestam relevante serviço por toda parte.

AUTISMO: Foi em 2 de abril de 2008 que a ONU criou o dia mundial do autismo. Sabemos o quanto as pessoas portadoras dessa doença, mas tem suas famílias dedicadas conseguem dar uma vida confortável.

MEDALHA FARROUPILHA: A irmã Lourdes recebeu no último sábado do presidente da assembleia legislativa, na Heitor Campos, e comemorava 40 anos da sabedoria solidaria.

O MEU ESPAÇO NA RADIO: Começamos dia 21 de abril de 2001, com André Campos pela rádio Guaratã. Quero recordar os primeiros anunciantes, pampeiro, Reni farmácias, expresso medianeira, Walter Beltrame e cia LTDA, Agafarma Farmácias Camobi, irmã Bissacotti e os dois irmãos supermercados. Mas em 2003 na mesma data, deixamos a radio guaratã e fomos para a Imembuí. André Campos me abandonou, mas me apresentou seu irmão, Luis Vargas e lá estamos até hoje, nos sábados, das 10 às 12. E a partir de hoje quero citar algumas fotos desses momentos agradáveis para mim e sempre pautado para organizar o empreendedorismo que é a bandeira que carrego desde que comecei na iniciativa privada. A foto de arquivo do Jornal a Cidade.

FEIRA DO PEIXE: Por varias partes na cidade, postos de venda, a produção desse ano reduziu pela estiagem e falta de agua. Peixe vivo, é daqui e o consumidor estará criando habito desse alimento, bem como, valorizando a produção local que poderia ser muito mais intensa.