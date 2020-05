A sua alimentação

22 de maio de 2020

A escolha é sua, nos últimos dois meses constatamos o quanto as pessoas vão aos mercados, compram o que precisam e acabam ficando por casa e sentindo o gosto da comida caseira. Mas com a abertura dos restaurantes, que nem todos estão suportando o momento crítico já que o buffet está sendo servido com limitações houve um crescimento da tele-entrega e da marmitex, o consumidor escolhe o caminho. Algumas sugestões deixamos aqui:

Restaurante Vera Cruz: o galeto e o à la carte, mas tem assados também tanto no local como para levar para casa. Funciona bem a tele-entrega 3222-0606.

Casa do Pastel: com tele-entrega, mas faça o pedido e se puder vá buscar 3218-1008.

Churrascaria Bovinu’s: buffet com grelhados só ao meio-dia e aos domingos assados para levar 3221-1790. Não tem mais o rodízio à noite.

Churrascaria Tertúlia: churrasco e buffet meio-dia e à noite dentro dos padrões exigidos ou tele-entrega inclusive de assados 3222-0330.

Restaurante Estância do Minuano: está suspenso o almoço dominical. De segunda a sábado o marmitex a família pode solicitar que será entregue no local ou mesmo as empresas 99984-4323.

Pizzarias: a Pizza You do seu jeito na Professor Teixeira, faça o pedido, busque ou receba com a tele-entrega 3029-2217. Bem como na Bella Trento sempre faça o pedido para não perder tempo pelo 3223-9229.

Se for ao mercado temos como sugestão o Bella Vista, onde o principal são as carnes, mas lá você encontra todos os produtos para sua alimentação.