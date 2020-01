16 de janeiro de 2020

ESPORTE PROFISSIONAL: Na semana o Inter-SM recebeu os atletas com entusiasmo e esperança para o corrente ano, o prefeito em exercício esteve por lá para dar as boas vindas e desejar êxito na temporada. Queremos salientar também a Copa Santiago que está em andamento com equipes do país e de todo MERCOSUL. Um caminho positivo do investimento no esporte nas mais diversas modalidades.

MATRÍCULAS NA REDE PÚBLICA: Terminam amanhã na rede pública estadual e municipal para o corrente ano, inscrições para os alunos dos primeiros anos de ensino fundamental e médio, além de solicitar a transferência dos estudantes, inclusive do EJA. Não deixe para amanhã e resolva hoje na Rua Serafim Valandro, 369, ao lado do Cícero Barreto das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

INVESTIR NAS CRIANÇAS

Jean Pierre Ávila tem projetos na Associação de Vôlei Futuro

É nossa pauta permanente, na semana visitou o Jornal A Cidade para falar de seus projetos da AVF (Associação de Vôlei Futuro) Jean Pierre Ávila, o qual tem um apoio, mesmo precisando mais, da Construtora Jobim e da Fundação Eny. É importante porque investe nos talentos mirins, infantil e infanto-juvenil, é professor de educação física formado em 1988 e está sempre focado na formação de uma nova geração do amanhã. É nesta linha que o setor empresarial deve apoiar e os setores públicos aproveitarem estas iniciativas e levarem para frente, porque a nova geração tem que se afastar da criminalidade e dos vícios, sempre estando inserida nos estudos e na prática esportiva. Em Santa Maria sobram locais para praticar esportes, como o próprio CDM que deveria ser mais bem gerenciado, em cada Feisma é recuperado e depois volta ao normal, seria necessário um diretor permanente e não um cargo de confiança transitório, alguém que faça projetos e acolha aqueles que têm interesse em preparar a geração do amanhã. Jean é um talento local, mas aqui são dezenas, sem falar nos que foram embora formados em educação física, como Tiago Nunes que está no Corinthians, o Daronco e tantos outros que estão no mercado. Santa Maria dos talentos e do conhecimento.

GREVE DOS PROFESSORES: Após 57 dias de descanso, mas muito agito na via pública, professores voltam às aulas recuperando as mesmas. E sem saber quem vai pagar os dias parados. E agora as crianças frequentam as aulas e os pais acompanham, para que tenham bom comportamento. Mas eles prometeram que quando os projetos na Assembleia forem discutidos, vão acampar na praça São Pedro, na Capítal.

PRESIDENTE DO LEGISLATIVO: Adelar Vargas, o Bolinha, um presidente que tem uma história desde a sua infância lá no interior de São Pedro do Sul e como tantos outros escolheu Santa Maria para estudar e trabalhar. Como é bom ouvir as pessoas, o seu passado e a sua infância. Porque naquele tempo menores podiam trabalhar à vontade, hoje eles podem fazer outras coisas e não trabalhar. Ocupou cargos em administrações municipais, sempre atento ao fator social, às soluções dos problemas, na Defesa Civil na gestão Schirmer realizou bons projetos e hoje ele é o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Num ano eleitoral, muita polêmica, mas como ele disse com bom senso e diálogo tudo se resolve e humildade que ele carrega sempre. Na visita ao Jornal A Cidade comentou de buscar junto ao prefeito solução para o prédio ao lado da Câmara de Vereadores e que nós já demos a sugestão muitas vezes aqui, permuta com uma construtora em troca de um prédio novo, moderno e prático. Consciente de sua responsabilidade acima de tudo ele nos diz “é preciso planejar mais nossa cidade e formar parcerias”.