A Semana – Edição 1318

8 de agosto de 2020

Ciclista: dia 19 de agosto é celebrado o Dia Nacional em homenagem aos que andam de bicicleta, hoje é o meio de transporte muito utilizado principalmente nas cidades planas com muita sofisticação e tecnologia, pois conseguiram criar equipamentos para os ciclistas que antigamente não tinham nada, alguém levou vantagem nos projetos e a lei veio obrigando esse investimento. Mas é necessária conscientização para alguns que andam pelas calçadas, no sentido contrário, fazem manobras bruscas no corredor de ônibus, entre outras a rodovia para Silveira Martins à tardinha e com a estrada estreita é um perigo. Por toda parte devem cuidar e respeitar e o que nos falta aqui são vias para os ciclistas. Curitiba, tudo nasce lá, no leito da rua, rente a calçada foi criada a ciclovia, estreita, mas tem. Só que devem ter mais cuidado no trânsito, inclusive aqueles com mais equipamentos devem lembrar que as calçadas são apenas para os pedestres.



Pampeiro: no dia 20 de julho festejou 60 anos da constituição da empresa. E agora em 20 de agosto de quando abriu as portas para o consumidor. A empresa foi criada pelo saudoso Ilidio Antonio Biacchi (in memorian, à direita na foto) e no dia 2 de agosto marcou dois anos de seu falecimento.



Solidariedade: não falta aos santa-marienses ou aqueles que residem aqui. O que foi arrecadado de alimentos e agasalhos desde março é necessário registrar tanta bondade da população com aqueles que tanto precisam. E as campanhas continuam com voluntários, órgãos públicos, entidades, instituições recebendo donativos. Deveríamos ouvir de quem recebe tanta gratidão e tanto auxílio. E agora devem procurar emprego porque o inverno vai passar e as campanhas vão terminar, mas é importante salientar o quanto foi arrecadado.