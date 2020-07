A semana da esperança

6 de julho de 2020

Vivemos o julho diferente do passado, lá seria um mês de passeios, férias até para os políticos, mas neste ano anteciparam tudo e o pedido diário é para que fiquem em casa e obedeçam ao distanciamento. Entendemos a crise que atingiu o setor comercial e produtivo, mas devemos também lembrar o quanto o governo federal com o auxílio emergencial despejou aqui milhões, bem como a solidariedade das pessoas em ajudar os desempregados e outros segmentos, e também a bondade do setor público em equipar hospitais em caso de necessidade estejam em condições. O alerta é que o julho será rigoroso e pelas previsões acho que sim. Os governantes tenho certeza que na hora de lançar um decreto também sentem porque a arrecadação vai reduzir também. Nesse momento são importantes a vida e a saúde, mesmo que se comercialize pouco devemos dizer muito obrigado pelo dom da vida, por termos um local para trabalhar ou vender mesmo com horário limitado, é o suficiente para que cada um possa manter a sua atividade e vamos rogar a Deus e cada um com seu santo pela intercessão para que o mês passe com rapidez e que Santa Maria possa continuar distante do coronavírus como vem acontecendo. Eu convido a todos aqueles que valorizam nosso trabalho, neste mês em que comemoramos no dia 20 o Dia do Amigo, vamos festejar a vida e a saúde agradecendo essa oportunidade. Sábado às 20h30 do Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, do bairro de mesmo nome o padre Bertilo Morsch vai celebrar uma missa após a Procissão Luminosa pelos enfermos, idosos e pela amizade que une e fortalece as pessoas sintonize a Rádio Imembuí 101.9 e acompanhe a celebração. Quero agradecer aqui hoje pela parceria ao padre Bertilo, a direção da Rádio Imembuí e ao Diego Fachini que produz um programa todos os sábados das 18h às 24h, Estação 101.9, e que nos concedeu o espaço das 20h30 para que pudéssemos transmitir a missa ao vivo pela pioneira. A coordenação está a cargo de Valdemar Roveda, dúvidas entre em contato pelo 55 98407-1000. A esperança e a ansiedade de todos nós é de que tudo isso passará e vamos pedir a Nossa Senhora de Lourdes e Nossa Senhora Aparecida que na quinta-feira, às 18h via redes sociais, por Dom Orlando a abertura da 11ª Romaria da Família dos Devotos, em que anualmente milhares de pessoas lá comparecem, mas nesse ano será só via redes sociais, se quer ser devoto converse conosco que encaminharemos o pedido.

Final de semana: com baixa temperatura cedo, mas sábado ao final do dia foi para 20° e a população se soltou mesmo com o comércio fechado as filas em alguns locais eram inevitáveis e o trânsito intenso. É necessário a tele-entrega que recebam aulas de bom senso e acima de tudo conscientização para alguns entregadores. Quem não conhece o que eles fazem tem ideia de que estão fugindo da polícia. Mais respeito com os pedestres e demais veículos. E não faltou mais uma vez vastas páginas policiais. O prefeito deveria já que estamos seguindo o isolamento social perguntar o que fazem as pessoas de madrugada nas vias públicas se tudo está fechado, toque de recolher seria importante.

Rádio Imembuí: no programa criado por Marcelo Bisogno, com apresentação de Renato Oliveira após o Programa A Cidade receberam a visita do santa-mariense e árbitro da Fifa, Daronco, que hoje é técnico do Corinthians. Um abraço ao seu pai que reside na Marechal Deodoro e é um dos poucos alfaiates em plena atividade. Um terno feito por um alfaiate veste com elegância. E o árbitro é um porta-voz pelo mundo de Santa Maria.

Marcelo, Renato, Daronco, Hermes

Hoje: festeja o mundo católico Santa Maria Goretti, nascida na Itália. Aos 12 anos sofreu um atentado de estupro por parte de Alexandre, ela resistiu à violência e ele foi condenado a 30 anos de cadeia. Voltou a liberdade arrependido e convertido, entrou para a ordem dos Capuchinhos e como irmão assistiu a canonização de Santa Maria Goretti e chamou ela de ‘meu anjo protetor’.