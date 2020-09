A Santa Teresa de Calcutá

5 de setembro de 2020

O papa Francisco proclamou como santa a Madre Teresa de Calcutá, que dedicou sua vida aos pobres, em uma missa de canonização em 2016. Seu dia no calendário católico de santos é 5 de setembro, data da sua morte, em 1997. Ela criou a Congregação das Missionárias da Caridade. Em 1979 recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Em algumas partes em suas manifestações sempre rezava esta oração e cada um de nós que desejar preste atenção no conteúdo e significado desta oração.

Oração

Senhor, quando eu tiver fome,

dá-me alguém que necessite de comida.

Quando tiver sede,

dá-me alguém que precise de água.

Quando sentir frio,

dá-me alguém que necessite de calor.

Quando tiver um aborrecimento,

dá-me alguém que necessite de consolo.

Quando minha cruz parecer pesada,

deixa-me compartilhar a cruz do outro.

Quando me achar pobre,

põe ao meu lado alguém necessitado.

Quanto não tiver tempo,

dá-me alguém que precise

de alguns dos meus minutos.

Quando sofrer humilhação,

dá-me ocasião para elogiar alguém.

Quando estiver desanimada,

dá-me alguém para lhe dar novo ânimo.

Quando sentir a necessidade

da compreensão dos outros,

dá-me alguém que necessite da minha.

Quando sentir necessidade de que cuidem de mim,

dá-me alguém que eu tenha de atender.

Quando pensar em mim mesma,

volta minha atenção para outra pessoa.

Torna-nos dignos, Senhor,

de servir nossos irmãos

que vivem e morrem pobres e com fome

no mundo de hoje.

Dá-lhes, através das nossas mãos,

o pão de cada dia e dá-lhes,

graças ao nosso amor compassivo,

a paz e a alegria.

(Madre Teresa de Calcutá)

Frases da Madre Teresa de Calcutá

“Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz.”

“É fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado.”

“Temos que ir a procura das pessoas, porque podem ter fome de pão ou de amizade.”

“Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las.”

“Enquanto estiver vivo, sinta-se vivo.”