A Romaria da padroeira do Estado, N. S. Medianeira

27 de outubro de 2020

A você empresário, devoto que quer participar desta página, neste convite valorizando sua marca e sua produção, seja bem-vindo. Ligue e iremos ao seu encontro 55 98407-1000. E neste 25, às 6h30, um bom horário para comparecer inicia a trezena e às 20h acontece a abertura oficial e cada dia com a presença de uma paróquia onde ela estaria. E para colaborar no domingo haverá risoto, galeto e churrasco para levar para casa. Faça a reserva com antecedência. Essa caminhada vai até o dia 8 de novembro.

Trezena a Medianeira: Num formato diferente das outras romarias em que a imagem visitava as paróquias locais à noite e as comunidades aplaudiam, neste ano com a pandemia será diferente. Uma paróquia com número determinado de pessoas será convidada a participar da celebração, durante toda a semana às 6h15 haverá celebração na Basílica e por ser cedo terá espaço para quem lá comparecer e assim será até o próximo sábado.