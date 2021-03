A pauta nem tanto é a pandemia e sim o revés judiciário em Brasília

9 de março de 2021

Lamentável que o setor jurídico do nosso país e seus integrantes só se deram conta agora, quase 5 anos depois do início da Lava Jato de que a justiça de Curitiba não tinha competência para julgar e deveria ter sido em Brasília. Envolvidos foram ouvidos, investigados, condenados, devem ter elementos suficientes para condenações e ninguém levantou a questão da competência. Tudo isso é fruto das redes sociais, da tecnologia, da falta de estudos dedicados em cada área e a atenção no que se faz. Vejam bem que os processos passaram por vários setores e agora vai para Brasília e lá caberá ao magistrado decidir o que fazer. Enquanto isso, os condenados passam a ter ficha limpa na parte jurídica até o segundo julgamento. Ainda bem que o judiciário conseguiu recuperar milhões que foram desviados, talvez depoimentos, peças do processo poderão ser aproveitados. Mas tudo depende do magistrado que vai ser incumbido dessa árdua missão e na certa vai cair novamente no STF. Portanto, o momento por Brasília não é a pandemia e sim as eleições em 2022 e a Lava Jato. Quantos interesses existem nesse processo, dependendo do julgamento final até indenizações milionárias poderão acontecer e quem vai pagar é o contribuinte. Estamos no mês de março, com essa e tantas outras é bom relembrar o que vivemos de 1950 a 1965. E nós por aqui tentamos conduzir a vida do jeito que dá cuidando a saúde e no outro lado cuidam a política. Nesta terça-feira que para mim sempre é Dia de Santo Antônio pelas suas trezenas e numa delas fala da responsabilidade que tem o comunicador e a imprensa ao emitir suas opiniões e produzir conteúdos concretos e verdadeiros para não iludir a opinião pública. Medite comigo os treze pedidos que cada um pode fazer nessa terça-feira.

Treze pedidos a Santo Antônio

Ó Santo querido e milagroso, concedei-me estas graças que de todo o coração imploro:

Ajudai-me a salvar minha alma Convertei os pecadores Pacificai a minha família Dai-me sorte nos negócios Devolvei-me as causas perdidas Preservai-me dos defeitos físicos Curai-me das doenças Não me deixeis cair em heresias Defendei-me dos acidentes Fornecei pão aos pobres Fazei que eu seja bom católico Livrai-me da morte repentina Atendei a este meu pedido

Muito obrigado, meu bondoso Santo Antônio.

Uma segunda badalada: as preocupações das pessoas com a pandemia, a falta de leitos, a ansiedade pela vacina e com tanta badalação em Brasília, inclusive deverá vir o auxílio emergencial. Mas surpreende a mídia de hoje em que um vereador local apresentou um projeto de lei com pedido de urgência para que banho e tosa sejam considerados serviço essencial para animais por ser questão de saúde pública. Será que ele sabe quantas crianças em nossa cidade não têm nem água potável para beber, quem dirá para tomar banho? Pelo jeito que vai indo não teremos mais famílias constituídas e sim o casal e o pet em casa. Já temos a amostragem com famílias reduzidas com um ou no máximo dois filhos. Respeito a opinião do vereador, mas num momento dessa grandeza teríamos outros afazeres para proteger aos animais, não sou contra pois é preciso cuidar deles sim, cada um no seu hábitat.

Obras públicas: vai começar a reforma do Parque Itaimbé. Uma verba considerável mais de R$ 400 mil para maquiar a área nobre no centro da cidade. E o Calçadão? As obras estão andando, mas em ritmo lento. Vai custar um pouco para terminar. E a travessia urbana pelo que se diz falta verba e enquanto isso o soja na lateral pelo trevo da Hélvio Basso está florescendo e o buraco do túnel do viaduto da 392 dá para contemplar essa gigante obra que poderia ser bem mais econômica.

Jornal A Cidade: preparando sua última edição impressa que vai circular no dia 17 de março, mas nós continuaremos no site www.jornalacidade.com, no Facebook e na Rádio Imembuí. Construímos em 23 anos um patrimônio na amizade, na credibilidade e na pauta sempre valorizando o que é nosso. Se alguém tiver disposição para dar continuidade a esse veículo de comunicação, ele está pronto e requer apenas trabalho e dedicação. Você jornalista e empreendedor que gosta da comunicação, de escrever, aí está a oportunidade em tempos de quaresma e campanha da fraternidade vamos dialogar. Santa Maria merece mais um jornal, mesmo que semanal. Chegou o momento de darmos uma pausa e cuidar da vida. Em 23 anos de mídia e 51 aqui residente acho que tanto recebemos, mas pudemos contribuir também. fico triste quando vejo o santa-mariense organizando excursões para ir às compras distante daqui.

Roveda Imóveis (55) 984071000.

Intermediação, compra e venda de imóveis. Quer vender? Traga suas escrituras, só cobramos a comissão se for vendido, a mídia aqui no site e na Rádio Imembuí é gratuita. Só trabalhamos com a documentação em condições.

Locações:

– Rua do Acampamento, 590. Loja e sobreloja para qualquer atividade, são 1.200 m² de área em um local com um futuro comercial promissor.

– Floriano Peixoto, 938, loja pronta para entrar com 170 m² de área, uma quadra do calçadão.

– Dr. Turi, 2060, Casa de alvenaria com 280 m² de área, em frente ao Colégio Centenário.

– Vendas:

– Em Itaara na Avenida principal em frente ao Sicredi, terreno com 515 m² de área, R$210.000 no melhor ponto comercial da cidade.

– Parque das Oliveiras: Terreno 14×25, condomínio pronto para construir e quase todo ocupado, não precisa esperar a construção do condomínio.

– Galeria do Comércio: Sala no 1º andar com frente para a Rua Venâncio Aires, vende-se ou aluga-se.

– Bairro Tomazzeti: Lote de esquina 27×37 por R$399.000

Estas e outras ofertas, converse com a gente.

APOIO: Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, Floricultura Yamamoto, Casa do EPI, Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Desinservice, Sislimpa, Sicredi, Unimed, Dr. Adair Marques, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Posto São Marcos, Churrascaria Bovinu’s, Sibrama, HCAA, Multipress, Sindisama, Acolher em Casa, Restaurante Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Beliva Distribuidora, Ponto da Dieta, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Redemac Potrich, SM Fibras, Santa Catarina Transportes, Pizza You, Vigilare, Bella Trento, Mecânica Medianeira Randon, Madeireira Cerrito, Guigu’s Gás, Duque Auto Posto, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Ravanello Restaurante, Moinho Santa Maria, Casa do Pastel, Estação Rodoviária, Tiane Jóias, Ellos Studio Personal, Construtora Zamberlan e Silva, Pro Audio, Transportadora Brondani, Móveis de Gramado Benetti, Bangalô, Center Traje, Cametra, Royal Plaza Shopping, Stan Burguer, Casa de Frangos Presidente, Merenda.