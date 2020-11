A pauta é a eleição municipal

27 de novembro de 2020

Os candidatos a vereadores eleitos e não eleitos já estão acomodados, paralisados e esperando seus cargos. Assim será a partir de segunda-feira entre o prefeito e vice que têm mais um mês no cargo, como será o seu relacionamento? Vamos passar um borrão por cima e apagar tudo? Mas tem muita sequela em andamento. Acho que o vitorioso deve procurar quem não foi eleito com muita humildade, cada um na sua sigla e fechar o ano com chave de ouro pela gestão que os dois realizaram, sei que não agrada a todos, mas cada um faça sua leitura. Muitas obras em andamento, muitos projetos, é necessário um movimento intenso motivando o contribuinte a buscar na internet a guia do IPTU e diante desse pagamento para fins de economia não precisa imprimir o carnê que é jogado no lixo. E isso eu comprovo, Porto Alegre faz isso, uma campanha intensa via internet para pagamento em cota única, aí quem não paga recebe a partir de março as parcelas mensais. Conheço bem a realidade daqui e como o valor do IPTU em algumas partes é baixo e para quem teve aumento e que acha que é exagero solicite a revisão. Desta forma a prefeitura estará formando receita para fechar o ano e a pessoa paga e viaja com o compromisso atendido. Mais uma vez, não deixe de votar, quem não foi no dia 15 vá agora, você é cidadão, tem título, endereço e precisa eleger o seu representante para depois não reclamar. E hoje acabou a campanha eleitoral, mas o bandeiraço e as caminhadas continuam. Esse é minha colaboração, farei o mesmo na rádio sábado. O voto é secreto, a escolha é do eleitor e minha missão como jornalista é motivar o voto. Vamos fazer bonito indo em massa às urnas e ficando felizes com o resultado por ter eleito o candidato em quem você votou.

Nossa Senhora das Graças: comemorada no dia 27 de novembro, em nossa cidade a capela fica na Osvaldo Cruz ao lado do museu Diácono João Luiz Pozzobon onde ele praticava suas orações, é conhecida como a da Medalha Milagrosa. E agora em dezembro no dia 12 marca os 116 anos do nascimento do diácono João Luiz Pozzobon, em São João do Polêsine e anualmente acontecem as pregações lá em Ribeirão, mas talvez nesse ano sejam em formato diferente. Que Nossa Senhora das Graças interceda lá no céu junto a Deus pela sua beatificação, pois o processo já se encontra em Roma e ele é conhecido em vários países e sabemos o quanto delegações dos países do Mercosul vinham a Santa Maria para conhecer o local onde o pregador morou e trabalhou.

Oração a Nossa Senhora das Graças



Súplica: Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos derramando graças sobre os que vo-las pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela Medalha Milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamo-nos de vossos pés para vos expor, durante esta oração, as nossas mais prementes necessidades (momento de silêncio e de pedir a graça desejada). Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiantes vos solicitamos, para maior Glória de Deus, engrandecimento do vosso nome, e o bem de nossas almas. E para melhor servirmos ao vosso Divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros cristãos. Amém (rezar 3 Ave Marias) ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.

Oração final: Santíssima Virgem, eu creio e confesso vossa Santa e Imaculada Conceição, pura e sem mancha. Ó puríssima Virgem Maria, por vossa Conceição Imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me de vosso amado filho a humildade, a caridade, a obediência, a santa pureza de coração, de corpo e espírito, a perseverança na prática do bem, a castidade, uma santa vida e uma boa morte. Amém.

Técnico em Segurança do Trabalho: ele também tem sua data. Uma atividade profissional que vem conquistando espaço pela necessidade em que o empregador cumpre as leis trabalhistas. São normas e mais normas e a cada dia que passa surgem novidades. Mas é um profissional que contribui para que o trabalhador utilize equipamentos e siga as normas da empresa e das leis para evitar transtornos. Em nossa cidade temos a Casa do EPI em que o proprietário Enio e sua equipe comercializam produtos para serem utilizados no trabalho, mas fazem muito mais orientam as pessoas sobre como devem utilizar e sobre o uso obrigatório. As pessoas fazem o curso técnico na UFSM com duração de 2 a 3 anos e tem colocação imediata. Só aqui pelo número de obras em andamento é um emprego garantido.

Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer: o quanto é importante a prevenção. Ele se manifesta de várias formas e em vários locais pelo corpo, os mais frequentes são o câncer de mama e o câncer de próstata, que mobilizam os meses de outubro e novembro. Procure tratamento a qualquer sintoma diferente.

Rádio Imembuí: das 10h às 12h ao vivo com live direto da pioneira. Esteja conosco, sempre haverá algum assunto útil para você.

Profissionais do crime e do delito: não são poucos por aqui. Basta vermos as prisões diárias e os presídios lotados. A polícia de modo geral tem feito blitz e quem não pode pagar a fiança é recolhido. É bom estar em alerta os profissionais porque são 800 câmeras flagrando você, viaturas da BM e da Guarda Municipal, mais o serviço de inteligência. Já percebeu que nos últimos meses após o delito a pessoa é detida ou presa pela ação rápida do monitoramento. Tenha medo. E aos que vão escalar prédios, poderão se dar mal, pois a pessoa em casa poderá ter uma arma, mesmo escondido e como legítima defesa poderá agir quando o momento é oportuno e o assaltante levar a pior. E nos prédios tem cerca elétrica e câmeras, a população está preparada. E é só ligar ao 190 que BM logo encontra o delituoso. Cuidado ao andar na via pública a noite com sacola e objetos, procure locais de movimento e vamos zelar pela segurança.

APOIO: Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Ravanello Restaurante, Desinservice, Clínica Borsatto, Dr. Adair Marques, Sislimpa, Sicredi, Casa do Pastel, Floricultura Yamamoto, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Churrascaria Bovinu’s, Restaurante Estância do Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Sibrama, Aguativa, Redemac Potrich, SM Fibras, Ponto da Dieta, Santa Catarina Transportes, Pizza You, Mecânica Medianeira Randon, Vigilare, Madeireira Cerrito, HCAA, Duque Auto Posto, Unimed, Moinho Santa Maria, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Multipress, Beliva Distribuidora, Posto São Marcos, Guigu’s Gás, Casa do EPI, Rodas e Cia, Bella Trento.