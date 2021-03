A pandemia

30 de março de 2021

É a pauta diária e o que não falta é assunto, mas ontem assistimos o quanto mandam os políticos. De tanto ir pra mídia com apoio de alguns veículos conseguiram fazer com que o ministro renunciasse. Como um governo consegue administrar um país dessa maneira? Não sossegaram enquanto não houvesse troca na saúde, depois o STF no caso Moro e posteriormente o ministro das Relações Exteriores. Só que ainda não encontraram soluções e descobertas de onde vem o vírus que assusta o país. E nem um movimento nos três poderes federais para reduzir custos. Aprova-se um orçamento e depois se corta. E ainda falam em eleições de 2022. Chegou o momento da conscientização. Estamos prestes a terminar o março, em todo o país a situação foi muito grave e é necessário que cada um cumpra sua parte para poder manter a economia em atividade. Se não fosse o agronegócio em geral e sua safra de grãos tão benéfica para todos, o que seria do nosso país? Inclusive com a agricultura familiar, é só visitar as feiras locais diariamente e percebe-se a riqueza do plantio e com a venda a receita para que as famílias possam se manter. Estamos na Semana Santa, é hora de meditar e rezar, vá num centro religioso como a campanha nacional de Aparecida para que cada família construa no seu lar um pequeno santuário para buscarmos o caminho do bem, da saúde e do bem-estar para todos.

Frutas: como fazem bem à saúde, seja qual for o tipo. E neste ano vai ser uma safra grandiosa. O arvoredo está super carregado. Vocês lembram quem morou no interior do ariticum? O Paulo Maffi ganhou uma muda de presente desta fruta, chamada fruta do conde, imaginem o quanto carregou neste ano e vejam o tamanho dos frutos pela foto. E como ele é aposentado, na sua casa com terreno de 10x26m² ele cultiva verduras para seu consumo. E nesse espaço ainda tem um pé de figueira que produziu tanto figo que surpreendeu a família. É um ano gracioso na produção o que indica que as pessoas devam cultivar muito mais.

Construtora Jobim: numa live no fim da tarde Gustavo Jobim em frente a futura obra do Centenário Residence School, ali estavam os caminhões e guinchos trazendo da Andradas as gigantes gruas, que nada mais são do que o guincho do passado só que muito mais potente e moderno. Ontem divulgamos que era a empresa de Porto Alegre e uma empresa de Curitiba faz a revisão mensal do equipamento para que ofereça segurança aos trabalhadores. E na live o Gustavo pediu desculpas pelo transtorno que vai causar hoje pelo fechamento da rua. O povo recebe com satisfação, pois é uma obra importante e vai resgatar a história como era no princípio do Colégio Centenário. Obras de qualquer natureza nunca são transtorno, são sinal de modernização, geração de empregos e investimentos.

Santo Expedito: Devotos e o mundo católico celebram a data deste santo em 19 de abril, que em Itaara tem seu santuário.

Oração de Santo Expedito

Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes interceda por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero.

Intercedei por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo!

Meu Santo Expedito Vós que sois um Santo guerreiro,

Vós que sois o Santo dos aflitos, Vós que sois o Santo dos desesperados.

Vós que sois o Santo das causas urgentes, Protegei-me, Ajudai-me, dai-me forças, coragem e serenidade.

Atendei ao meu pedido. “Fazer o pedido”.

Meu Santo Expedito ! Ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar, protegei a minha família, atendei ao meu pedido com urgência.

Devolvei-me a paz e a tranquilidade.

Meu Santo Expedito! Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé.



Muito obrigado.

(Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e Fazer o Sinal da Cruz)

