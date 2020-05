A indústria consolida

25 de maio de 2020

São vários segmentos industriais, quem diria que o turismo é uma indústria e não deixa de ser uma cadeia produtiva. A construção civil é nossa grande indústria. Os pequenos artesãos que começam no âmbito familiar com sua indústria fazendo portões, portas, grades e começam a ganhar espaço e surgem então as grandes indústrias. Visitando a Cyrillinha que também vai ser uma grande indústria local resgatando a história do passado, conheci lá uma indústria de equipamentos de Bento Gonçalves. Fiquei com impressionado com a tecnologia e o avanço dessa indústria e quem visitar a Cyrillinha vai conhecer de perto. Como conheço Bento Gonçalves sempre achei que lá só tivesse os vinhedos e as indústrias de móveis. Mas em nossa cidade fala-se muito em industrialização e para alguns no sentido que estamos escrevendo, porque hoje é o dia da indústria, não é só a metal-mecânica, ela tem seu espaço conquistado e gera muito emprego. Talvez seja o número 1 em termos de indústria pelo quanto ela prepara na logística a cada empreendimento. Por aqui a ânsia de vermos um distrito industrial começou em 1970 quando o estado desapropriou a Fazenda Santa Marta, se até o presente ela não prosperou, mas mesmo assim tem mais de 50 indústrias que formam o Parque Industrial Tecnológico. Mas pelo menos a região prosperou na parte habitacional onde veio a Cohab Santa Marta e a invasão da Nova Santa Marta que ainda não foi legalizada. A indústria, seja qual for sua natureza, é o caminho sempre pela rapidez e desenvolvimento de uma cidade. E no estado foi criado em 1951 o Serviço Social da Indústria, em nossa cidade, foi inaugurado um moderno prédio às margens do Cadena em 27 de maio de 1994. Hoje devemos refletir e memorizar sobre o quanto é importante a industrialização. Quem viu recentemente os frigoríficos que foram paralisados por suspeitas de coronavírus também são grandes indústrias do ramo de alimentação e com um contingente considerável de colaboradores. No passado Santa Maria tínhamos inúmeros colégios até com internato de aprendizado industrial, quem não recorda o Patronato, a Cidade dos Menino, o Pão dos Pobres e tantos outros, mas a prefeitura avançou e mantém até hoje o EMAI na Rio Branco esquina com Manuel Ribas, é um modelo educacional que prepara a juventude para o amanhã. Deveríamos ter dezenas de escolas neste segmento e com essa qualidade preparatória. O problema todo é que essa área do então Distrito Industrial é do estado e há pouco tempo depois de 50 anos foi delegado poderes para que o município passe a administrar o mesmo em parceria com as empresas muita a de ser feito, mas nem assim deixar de investir no setor empresarial, são mais de 50 indústrias ali dentro funcionando, agora com a verba do Fundo Pró-Saneamento com um orçamento de R$ 5.134.550,06 milhões para drenagem da avenida principal e dos eixos que liga a Avenida Pedro Saccol resolvendo assim o problema dos alagamentos. É gratificante quando um gestor público consegue verba pública para investir no seu município, fortalece a cidade e acima de tudo o crescimento e a expansão que vêm ao natural. E com um ingrediente ali implantado que é o Parque Tecnológico que projeta um futuro promissor para a Região Central.

Coronavírus: o líder municipal que é o prefeito Jorge Pozzobom deveria intensificar o chamamento para que as pessoas colaborem em todos os sentidos no distanciamento, uso de máscaras, evitar aglomerações, cuidar da cidade e do lixo, ficar em casa. Com uma campanha de conscientização levando em conta o momento que o país vive com mais de 22 mil mortes. Temos 142 casos confirmados no último boletim e três vítimas. Agradecemos a Deus, a intercessão da Medianeira que estamos bem diante da realidade nacional. A cidade está preparada com seus profissionais e logística, por isso é importante dar continuidade a maneira que estamos procedendo e melhorando cada vez mais. E compete ao prefeito esse trabalho de liderança para podermos atravessar o inverno que vem pela frente com tranquilidade e agradecer sempre o dom da vida. Esse é meu recado.

Valorização do que é nosso: é minha pauta, mesmo que não seja reconhecido pelo trabalho que realizo. A minha bandeira quem mora e vive aqui é que invista e compre na cidade que o acolhe. Quero apenas dizer muito obrigado no final de semana pela postagem que fiz nas redes sociais sobre a Cyrillinha que vem aí. Não fiz mais do que meu modo de ser e agir e nem sempre agrado a todos. Bem como a visualização da live no sábado das 10h às 12h na Rádio Imembuí. E as minhas colocações, minhas entrevistas que são importantes, do meu jeito de ser e fazer e sinto quanto as pessoas de bem querem ouvir algo positivo. Obrigado, me acompanhem sempre nesta página que teremos assuntos focados em nosso município.

Brasília: o ex-juiz Sérgio Moro saia desse horizonte em que o presidente queria trocar o superintendente da Polícia Federal. O fato já passou e só traz desgaste pelo conteúdo e intrigas entre as partes produzindo farto material para alguns veículos que precisam disso para comercializar seus produtos e não contribuem em nada pela economia do país. O que passou, passou. Deixe o Judiciário discutir, o que nem caberia a eles, pois se foi o executivo em uma reunião reservada e sigilosa, onde as pessoas ficam à vontade mesmo sendo autoridades, mas por interesse de alguns vazaram as imagens. Quem deveria conduzir as investigações e procedimentos é o parlamento, o senado e a câmara, o judiciário deve julgar se for o caso. Mas já que o poder judiciário determina internações hospitalares, compra de medicamentos e defende o cidadão, mas desviou suas atribuições, quem investiga é a polícia, quem denuncia é o Ministério Público e quem julga é o judiciário. Estas são minhas opiniões. Sempre tem um fato novo na capital federal para criar problemas. Deram uma trégua na saúde agora, agora vão pegar no pé do Ministro da Educação, alguém já leu ou ouviu que o parlamento e judiciário abriram mão de regalias em benefício do povo e do país para conter despesas? é um silêncio total e ainda querem as eleições porque aqui têm trabalho e têm ganho.

Chuva: veio bem, mas o suficiente para abrir buracos. Pergunto: a 287 e a 158 já está aberto o trânsito e têm buracos, não foi inaugurada, a quem compete a manutenção?

Final de semana: o povo respeitando os decretos, mas o que não faltou na cidade foi a criminalidade com abrangência total. Vítimas no trânsito, contrabando entrando, drogas, assaltos, roubos, tudo a ver. O coronavírus não assusta o bandido.

24 de maio: Nossa Senhora Auxiliadora e também Dia Mundial das Comunicações. A importância da informação imparcial, sem tendências e que seja produtiva. E o povo acompanha atentamente.

A nossa homenagem hoje à costureira: essa profissão tão necessária e quase em extinção. Poucas estão em atividade, massa grande parcela trabalha à moda antiga e para conseguir endereço na loja Sucessu’s Tecidos e Malhas, 2412, você precisa fazer um conserto ou de uma costureira, ali é o caminho.

Massagista: a esses profissionais os nossos cumprimentos. O importante é uma cirurgia para fazer correções e muitas vezes salvar vidas. Em muitos casos em acidentes, pela idade, ou se a pessoa trabalha concentrada no computador, uma massagem a cada 15 dias revigora e fortalece a pessoa. Ate 1993 eu quase não conhecia essa atividade, um acidente de trânsito que tive fiz duas cirurgias no joelho, um abraço ao dr. Ernani que me indicou a fisioterapia, desta data para cá seu o quanto é importante esse profissional. Em Santa Maria temos clínicas focadas, valorizando a profissão e atendendo seus clientes.

Vacinação: agora só nos postos de atendimento. Procure o mais próximo de sua casa, para professores em geral e pessoas de 55 a 59 anos. Não deixe de se vacinar.