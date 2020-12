A história impressa

16 de dezembro de 2020

Como é bom comemorar no dia 22 o aniversário de 62 anos do Arquivo Histórico Municipal. Lá se encontra a vida de Santa Maria. Na semana as redes sociais e a mídia deram destaque aos 60 anos da UFSM. Como é bom conhecer e ver num livro do saudoso professor Izaias a história da instituição contada, a criação dos cursos e as turmas com nome dos professores e formandos. Mas quero registrar também a importância do trabalho impresso que transformasse em arquivo. Foi em 1976 quando fazia freelance no Jornal A Razão que elaborei um caderno especial com 26 páginas e nele consta 25 cursos de graduação da UFSM e também da FIC. Um trabalho em que foi necessário esforço e dedicação pela busca de informações. Fotos curso por curso e na página o nome dos professores, o nome dos formandos e a cidade de origem. Talvez alguém tenha guardado esse arquivo que foi encartado no Jornal A Razão. Coloco à disposição para os formandos de 1976 se quiserem ver de perto ou relembrar os colegas de turma e professores aqui no Jornal A Cidade. Quero também na época as empresas que colaboraram nesse trabalho especial algumas não existem mais: Inco Joias, Kipper S/A, V. Biazus S/A, Restaurante Clube Comercial, Sidesma, Transportadora Jacuí, Farmácia Rizzato, Casa Eny, Ives Roth, Francisco Siluk, Bobbysom, Associação Rural de Santa Maria, Foto Imperial, Hotel Itaimbé, Central de Máquinas e outras. Quantos nomes ilustres formados na UFSM estão mundo afora prestando seus relevantes serviços. Tive tanto apoio e colaboração dos cursos. Mas um em especial, do meu orientador, formando na época em Comunicação Social, hoje é professor aposentado, Gaspar Bianotto Miotto.