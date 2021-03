A história comenta

31 de março de 2021

Ela é produzida por escritores com amplos conhecimentos do que viram e viveram no passado. Eu tenho minhas opiniões. Reconheço aqueles que chamam de ditadura, para mim foi um movimento que contemplou quem andava em sentido contrário. Talvez foram punidos, mas devo dizer ainda que em 4 de agosto de 1964 ingressei na Brigada Militar em Passo Fundo, um período crítico e de fiscalização. Lá permaneci por quatro anos, inclusive fiz o curso de cabo e nunca vi ou tomei conhecimento de algo anormal. As pessoas suspeitas eram convidadas para comparecer na unidade para prestar esclarecimentos dentro dos preceitos legais. Claro que nesse período o serviço de inteligência funcionava muito bem. Se ele agisse hoje para combater a criminalidade o Brasil estaria melhor. Portanto, a minha reflexão nesse 31 de março, de 57 anos depois, é de que o movimento foi saudável para pessoas de bem que viram a ordem e o progresso prosperar. Eu diria que quem chama de ditadura se estão felizes com a conjuntura que vivemos hoje, desde 1985, sendo o principal a nossa liberdade que nos foi tirada pelo banditismo e as leis ainda os beneficiam em vários casos. Após as Diretas Já, tivemos as eleições e nesse feriado medite sobre o que passamos e vivemos nesses 36 anos. E ainda alguém ano se dá conta de que o coronavírus faz mais de ano que circula pelo mundo, sem combate e sem guerra veio para restaurar e dizer a cada um de nós para prestar o bem comum, a solidariedade e a conscientização que só o diálogo e o entendimento constroem. Entre tantos fatos poderia destacar os mais recentes, políticos que mandam em determinadas ocasiões, os três poderes executivo, legislativo e judiciário que não se entendem e esse último que passa a comandar a governabilidade. Até quando vamos levar adiante momentos como esse? A pandemia está a nossa frente levando vidas e nem assim as pessoas se comovem. O que fazer? É só esperar e ter esperança de que a situação deverá terminar para benefício de todos. Não só a pandemia como também as transformações constitucionais.

Aniversariantes: são tantos hoje, inclusive 57 anos do Movimento de 64. Não vou postar nada sobre isso, simplesmente faço a pergunta a todos: comparem de 64 a 85 como vivíamos naquela época e hoje, veio até a pandemia para equilibrar sem derramar sangue, sem lutas, sem guerras, ela está fazendo um arrastão e tem gente que não se deu conta ainda. Naquele tempo liberdade para andar, ir e vir, sem assaltos e roubos, hoje o delituoso está solto e as pessoas de bem estão em casa para a própria segurança. Presídios lotados, a corrupção cresce a todo instante no país e cada um ganancioso procura conquistar seu espaço. Para onde vamos, medite na semana Santa e compare o que acabo de escrever. Quero parabenizar aqui dois amigos, Antonio Bissacotti há mais de 50 anos perfurando poços no estado juntamente com seu irmão Dino e também o dr. Clave e tantos outros.

Voltam as obras das creches municipais: Bela notícia! Quem bate palmas são os moradores da Vila Mariana que faz parte do bairro Medianeira, são 900 apartamentos lotados, coma famílias e crianças. A empresa que venceu a concorrência é a KAJ Materiais de Construção, de Taquara. Que siga em frente e que as obras tenham seu ritmo acelerado. E o Parque Itaimbé, vai deslanchar a recuperação? Se não me falha a memória é a mesma empresa que vai executar as obras no Itaimbé.

Dia da Saúde e Nutrição: celebrado nesta data faz parte do calendário do Ministério da Saúde e tem o objetivo de conscientizar sobre a importância da saúde e boa alimentação. Para uma boa alimentação é preciso incluir o consumo de nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo humano oque por consequência traz qualidade de vida. Para facilitar consuma mais alimentos frescos e menos processados. Além de manter uma rotina de atividades físicas, tomar bastante água.

Peixe vivo: continuam os postos de venda pela cidade das 8h às 20h. vai até sexta-feira. Criados em nosso município vamos prestigiar. Consumir esse produto que faz tão bem à saúde. E também circula pela cidade em vários pontos o Caminhão do Peixe.

Oração a São Brás

Ó bem-aventurado São Brás, que recebeste de Deus o poder de proteger os homens contra as doenças da garganta e outros males, afastai de mim a doença que me aflige.(Faça seu pedido).Conservai a minha garganta sã e perfeita para que eu possa falar corretamente e assim proclamar e cantar os louvores de Deus. São Brás intercedei diante de Deus por mim, por minha família e por todos os que sofrem dos males da garganta. Que por nossas palavras possamos bendizer a Deus e cantar os seus louvores.

São Brás, rogai por nós! (3 vezes).Amém

