A família atual

8 de dezembro de 2020

Há poucos dias o Grupo de Escoteiros Henrique Dias festejou seu aniversário, que foi criado em 20 de novembro de 1938 e a nossa pauta procura ser positiva e de valorização, somos contrários ao sensacionalismo, o que importa é que nossa mensagem chegue ao leitor, ao ouvinte da rádio. Dizíamos que a disciplina e o respeito iniciam na família, se propagam na escola onde são fortalecidos pelo aprendizado, dependendo das escolhas das amizades teremos uma formação positiva e grandiosa do ser humano ou ao contrário como percebemos atualmente. A juventude não pergunta aos mais idosos como eram as famílias e o respeito no passado. A obediência e a hierarquia, tudo andava bem até a saúde. Aí está com facilidade as pessoas ultrapassam os 90 anos. Sentimos um distanciamento no âmbito familiar e geralmente aquele jovem que não ouve os familiares, os mais idosos, dá preferência às amizades da rua que nem sempre são aproveitadas. As redes sociais criaram um distanciamento na própria família. É comum vermos pessoas sempre com a internet ligada, não conversam, não leem e não falam. Memorizem daqui a uns tempos a geração deste ano que passou a maior parte do tempo no computador trabalhando ou estudando e o que teremos pela frente. Mas desde março as famílias reunidas, o cansaço muitas vezes, mas aprenderam a reviver o ambiente familiar, o diálogo, o entendimento e conseguiram na maior parte manter os filhos em casa ou sob controle, até quando não se sabe, mas esse foi o mérito do surto que nos atingiu e está aí percorrendo por todas as partes. Constata-se isso, o quanto a fé foi fortalecida, as pessoas trabalhando em casa, participando mais da atividade família e depois de nove meses mudanças até em certos hábitos. O mal que tirou a vida de milhares de pessoas, mas deixou um alerta e a semente de que a base de uma sociedade é a família e no dia 8 uma data consagrada a ela, mas deveria ser permanente. Que a semente deste ano prospere e busquem a música do Pe. Zezinho ‘Oração pela Família’ que traz a mensagem ideal para contemplar a família nesta pandemia. E acima de tudo responsabilidade para os pais na educação e encaminhamento dos filhos, o exemplo parte deles.