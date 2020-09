A falta de eventos

11 de setembro de 2020

Eles movimentam a cidade de Santa Maria num todo e nos mais diferentes segmentos. Quantos jantares aconteciam? Formaturas, seminários, palestras, datas festivas familiares? A graciosidade de nossa cidade marcou época até 2019 tanto é que dezenas de empresários investiram em centros de eventos e lazer e em clubes sociais também. As pessoas se prepararam com estrutura e logística para preparar almoços e jantares no local ou no escolhido pelo contratante, quantos empregos gerava. O setor de decoração, flores, a autoestima com os salões de beleza, aqui se a cadeia produtiva em alta escala é a construção civil e o comércio, é inegável reconhecermos o quanto foi investido, bem como no setor gastronômico sempre adequando estabelecimentos às necessidades e inovando nos cardápios, no atendimento. O ano quase findo deixará marca na história santa-mariense pelos prejuízos que a pandemia causou, pelo desemprego e pelas portas de estabelecimentos sendo fechadas. É um alerta para termos conscientização de que tudo tem limites, silenciosamente o coronavírus atingiu o mundo e não escolheu ninguém. Como será a recuperação? Será qe ela virá? As preocupações de quem fechou as portas e de quem guardou todo o material são a ansiedade para reiniciar com a restauração do mundo em que passaremos a viver. As redes sociais dominaram o mundo, focaram as pessoas, mas ninguém até o presente conseguiu descobrir a origem e o porquê desse mal que atingiu até os poderosos, nem tanto em Brasília, por lá alguns desconhecem a pandemia e continuam com seus atos pensando em si e muito menos naqueles que os conduziram ao elevado posto. Não percam a esperança, nós passamos, as entidades e instituições permanecem, amanhã será outro dia. Procure organizar a sua vida e pelo menos produzir o suficiente para se manter.

Ótica Noal

Hoje a Ótica Noal comemora 63 anos. A empresa foi criada em 1957 por Oscar Noal e se estabeleceu na Rua do Acampamento, 340, mantendo uma filial também na Policlínica Wilson Aita junto ao Hospital de Caridade. Atende a todos os segmentos, não só de ótica, mas também de semi-joias, bombas, relógios de parede, canetas e presta serviços de troca de pilhas, ajustes de armações, troca de plaquetas, laboratório digital. A loja é administrada hoje pelos filhos do Oscar Luiz Antonio e Cláudia Noal.

Drive Thru solidário: neste sábado o grupo do ECC da Arquidiocese de Santa Maria vai receber alimentos em três paróquias para depois doar aos necessitados da comunidade. Leve das 9h às 16h até as Paróquias de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Glória ou Santo Antônio e participe da ação solidária.

Programa A Cidade: amanhã das 10h às 12h na semana das convenções partidárias, não podemos comentar muito, mas algumas já aconteceram e até dia 16 os partidos devem indicar seus candidatos e depois ficarmos atentos em quem votar, pois a semana que encerra hoje foi turbulenta lá por Brasília, mais do que o esperado. Quem não acompanha o desmando existente? Sintonize a 101.9 Rádio Imembuí de Santa Maria, sempre alguma pauta será de seu interesse.

Incrível: a prefeitura da capital quer dar auxilio emergencial durante a pandemia e até o presente teve pouca procura, dos 6 mil inscritos só dois mil foram buscar uma das três parcelas para o bem viver, isso se chama folga financeira.