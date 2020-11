A Brigada em festa

6 de novembro de 2020

A Brigada Militar comemora no dia 18, 183 anos. É de conhecimento de todos a evolução, a estrutura da corporação e mesmo com carência de efetivo pelas aposentadorias e poucas contratações, mas percebe-se que em termos de viaturas ela está bem servida. E por todo o estado com suas unidades procura cada vez mais prestar um relevante serviço. Em nossa cidade com a criação da integração policial e do serviço de inteligência tem avançado e dia após dia conquistam êxito em suas operações. E a BM em Santa Maria que criou aqui o 1º RPMon que faz aniversário no dia 10 completando 128 anos com relevantes serviços prestados, pioneiro na cavalaria e desta grandiosa unidade da Pinto Bandeira quando no passado tudo era fácil, com muito espaço e área construída, foi possível acolher aqui a sede do CRPO que comanda o policiamento regional, ali está também a EsFAS há 50 anos, bem como a Escola Tiradentes. Mas a BM tem ainda em Santa Maria o Batalhão Ambiental, a Companhia da Polícia Rodoviária Estadual, o BOE. Por muito tempo os Bombeiros pertenceram à Brigada Militar e agora por lei são uma unidade independente. E temos ainda o único Hospital da Brigada no interior do estado que presta relevantes serviço social na área da saúde. Somos uma referência no estado em termos de unidades militares da corporação.