A amizade constrói

Vamos dar as boas-vindas ao mês de julho, dentre tantos fatos seria o mês de férias, conhecido por todos neste ano será diferente. Vamos iniciar no caminho da fé pedindo intercessão dos santos conhecidos por nós e que neste mês têm o seu dia, pois não podemos ficar alheios ao inverno em que vivemos e como sempre deverá ser frio, a Nossa Senhora do Carmo padroeira das Irmãs Carmelitas e santa do escapulário, a Santa Paulina que criou em 12 de julho de 1890 a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição e que tem seu santuário em Santa Catarina, a São Bento Abade no dia 11 de julho ele que é patrono da Europa que tanto precisa de orações, a São Camilo que fundou a Ordem dos Ministros dos Enfermos, São Cristóvão que tem sua data em 25 de julho e que proteja os motoristas, no dia 26 de julho Sant’Ana e São Joaquim que não conseguiram ter filhos por serem estéreis, Joaquim desiludido jejuou e orou durante 40 dias e no final do prazo apareceu um ajo anunciando que teria uma filha a qual daria o nome de Maria, padroeira dos avós. E no dia 20, Dia do Amigo, o quanto constrói uma amizade sadia, aproxima as pessoas, ela consegue reduzir o nervosismo, mas tem que ser bem escolhida através dela existe e solidariedade e alguns negócios e antigamente era para os empregos. O Jornal A Cidade sente-se gratificado, agradecemos a Deus por em 2004 termos despertado o interesse nesta data e o quanto é importante um amigo, porque muitas vezes a solução toma conta e os amigos só aparecem quando precisam. Neste mês quebre o gelo, ao passar por alguém com uma saudação ou um gesto, quando alguém está nervoso dirigindo bravo no posto, dependendo do momento faça um gesto positivo pois poderá acalmar os ânimos e motivar a outra parte. Tendo em vista os custos para promover um jantar há três anos que a gente não o faz e se tivesse marcado para este ano teria sido transferido. Observe quem passeia na via pública com pets, quando buscam as crianças no colégio, quanto de amizade surge nesses encontros eventuais e no dia 11 convidamos a você leitor do Jornal A Cidade, ouvinte da Rádio Imembuí, queremos chegar até a sua casa ou onde você estiver levando uma palavra amiga na celebração de uma missa ao vivo pela pioneira direto do santuário de Nossa Senhora de Lourdes às 20h30. Porque antecipamos a celebração de 20 para 11, porque nessa data ocorre mensalmente no mesmo bairro a procissão luminosa em que as pessoas caminham reando o terço. E às 20h30 o padre Bertilo vai rezar o terço e pedir intercessão de nossa senhora de Lourdes, e lá também estão mais três santas conhecidas, Santa Edwiges que poderá interceder para você sobre suas finanças e Nossa Senhora da Saúde padroeira da Quarta Colônia. Coloque na sua agenda a data e horário mencionado e nos acompanhe nesse projeto que tem a parceria do Jornal A Cidade e Rádio Imembuí, com o aval da Paróquia da Ressurreição e a gruta de Nossa Senhora de Lourdes que está ao lado, tenha fé seja qual for o segmento, porque você chegará em algum lugar. Sou grato por essa luz que vem me abrir os horizontes para que ao invés de uma festa, seja feita uma celebração. E para a Rádio Imembuí com 78 através do Programa A Cidade que é nosso espaço na pioneira pela primeira vez vai transmitir essa celebração tão importante. Milhares de pessoas estarão ouvindo e quantos estão hospitalizados ou acamados.

Empreendedores: Francisco Pinto, proprietário da CFC Ativa e Daniel Dallaporta bisneto do diácono João Luiz Pozzobon com mais de 10 anos de mercado. Os jovens adquiriram o Mercado Estrela e com a marca TRI investiram, transformaram e o carro chefe é a carne com qualidade e preço convidativo e o que precisar para sua casa. E o principal que abre aos domingos e feriados na Duque de Caxias quase na BR 158.

Santa Maria: aqui foram criadas instituições, entidades e outros segmentos que daqui prosperaram pelo estado e pelo Brasil, sempre levando em conta por ser uma Região Central ainda usufruímos das virtudes e poderes que recebemos com tanta bondade, falta só entrosamento e diálogo. Quem não lembra da SUCV, aqui nasceu a Esbofa que atuava em todo o Brasil e chegou a um ponto de méritos por volta de 1980 e aqui nasceu em 1º de julho de 1944 a Associação dos Servidores da Justiça, sendo seus fundadores João Carvalho de Macedo, Edmundo Cardoso e João Sabino Menna Barreto. E de Santa Maria ela foi para Porto Alegre onde se mantém até hoje acolhendo os serventuários da Justiça, essa categoria profissional que presta relevantes serviços ao cidadão dentro dos seus parâmetros. E assim por diante, quantas empresas começaram aqui e foram embora, mas o crescimento veio ao natural. A cidade é abençoada pela sua padroeira Nossa Senhora da Imaculada Conceição e temos aqui a sede da padroeira do Estado, Nossa Senhora Medianeira. Nesta foto de arquivo os fundadores da associação, dá para registrar o número de presenças que é difícil acontecer hoje.

Não esqueça de agendar: compareça a um posto para receber a vacina gratuita, seja rápido.

Dia 11, às 20h30: sintonize a Rádio Imembuí 101.9. Aos enfermos, aos idosos, onde estiver o seu radinho deve estar ligado. Acompanhe a celebração da missa do Santuário de Lourdes, no bairro de mesmo nome, pelo Padre Bertilo e além disso em ação de graças pelo mês do amigo que tem sua data festiva no dia 20. O quanto é importante termos amigos fiéis. Estão conosco: Pampeiro, CFC Padre Reus, Sicredi, Expresso Medianeira, Floricultura Yamamoto, Sindisama, Imagem Vidraçaria, Casa EPI, Distribuidora Beliva, Agropecuária Pozzobon, Casa do Pastel, Sercimaq, SM Fibras, Sislimpa, Construtora Jobim, Vera Cruz Restaurante, Madeireira Cerrito, Tiane Jóias. Dúvidas ligue 55 98407-1000 com Roveda.

Recordações: dia 29 marcou 40 anos que o Papa João Paulo II permaneceu no Brasil por 12 dias. Chegou a receber um chimarrão de uma jovem religiosa do Mosteiro Nossa Senhora do Carmo, da Capital. E dia 16 marca a data de Nossa Senhora do Carmo, a santa do escapulário.

Às quintas-feiras: sempre dou um bom dia ao vivo na Rádio Imembuí, às 7h. Esteja conosco.

Câmara de Vereadores: só dois contra e o processo foi arquivado. Se segue em frente para discutir o impeachment do prefeito. Parabenizo aqui os vereadores que carregam consigo o bom senso como alguns disseram ‘era mais uma questão política do que legal’. Uma eleição transforma aas pessoas. Siga em frente, Jorge, cuide de sua cidade é disso que precisamos. E as oposições que apresentem sugestões para melhorar e não só criticar.

Brasília: como é difícil chegar a capital federal algo para fazer uma limpa. Conseguiu demitir um ministro que nem tinha assumido, com razões o presidente, ele não tem informações. Onde está o seu aparato político para orientar? Quando um trabalhador procura emprego é feita avaliação e análise, porque um homem público não é submetido a isso? Alguém o indica e ele deve assumir, como já estão fazendo para o próximo que tem nomes na vitrine indicados pelos padrinhos. É dando que se recebe. Asa eleições municipais que o senado aprovou serem em 15 e 29 e novembro, na Câmara agora alguns deputados querem tirar proveitos para concordar. Que o executivo mande R$ 5 milhões para cada prefeitura e alguns querem a volta do espaço gratuito na rádio e TV, é dando que se recebe, tudo é negociável. E os prefeitos do Brasil estiveram com o ministro ontem no TSE ponderando a transferência do pleito, mas a maioria vence e elas devem ser este ano, para isso não falta dinheiro. Enquanto isso as pessoas estão preocupadas com os gafanhotos, com o ciclone que arrasou o sul e com o coronavírus.