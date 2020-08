O povo sofre

26 de agosto de 2020

Contribuição da previdência social e outros encargos são obrigatórias, caso contrário não se aposenta e não pode usufruir dos benefícios, desde março estão suspensos os atendimentos presenciais no INSS, previsto para voltarem em 24 de agosto, foi adiado para o dia 14 de setembro e só com agendamento dentro da estrutura com que o órgão pode atender as pessoas. E a mídia nacional divulga que são mais 800 mil pedidos de auxílio-doença. A empresa não tem o dever de pagar e o contribuinte não recebe porque não foi feita a perícia medica em que o SUS tentou pela telemedicina, mas os médicos não aprovaram. Imagine a situação de um pai de família com vários filhos, sem dinheiro, com contas a pagar e não podendo nem fazer bicos porque a saúde não permite. Aqui a mídia nacional não divulga quem é o diretor, o nome do responsável e ainda até poucos dias poderiam ter sido beneficiados com os aumentos em seus salários que graças a Deus foi congelado até 2021. Nem um mutirão como foi a ideia do presidente da República em convocar aposentados do SUS e militares inativos para fazer um frentão e limpar as gavetas. Talvez os interesses de alguns lá do Planalto tenham superado a vontade governamental e com isso o povo padece. Esperamos que nos próximos dias surja uma brilhante ideia de agilizar e dar a tantas pessoas que trabalharam os seus direitos, elas cumpriram os deveres de contribuir, onde estão os órgãos constituídos deste país que nem mencionam esse caso? Ficam disputando espaço para conquistar popularidade e o povo que sofre. Agora nas campanhas eleitorais que os parlamentares vão chegar para dar apoio, quando perguntados o que vão responder? E sem falar no fator previdenciário que lesou o povo.

Bom senso e caneta: lamento escrever, mas é bom tocar. O que leva uma pessoa a tomar uma decisão num processo ou pedido, seja o que for, em que foram incendiados os barracos debaixo do viaduto em São Paulo, no inverno, na pandemia, crianças e adultos tiveram tudo destruído, até o alimento que lá existia. Cumprir a lei sim, mas não desta maneira, quantos bandidos são presos e condenados a 70 ou 80 anos de cadeia, mas estão soltos, a polícia cumpriu o seu papel, agora as imagens que a mídia mostrou na certa percorrem o mundo hoje. E agora quem deu a ordem para que fosse feito o despejo procure um caminho e dinheiro para acolher tantas crianças que perderam tudo além do lar em que moravam. É um alerta para o DNIT e o governo federal não construírem mais viadutos deste porte, porque por aqui em Santa Maria os viadutos principalmente da Duque de Caxias, da Hélvio Basso em obras e na parte oeste, ali embaixo vão comportar dezenas de famílias por terem muito espaço. Para evitar futuros transtornos e aborrecimentos como foi visto no final de semana.

Fotos: à moda antiga reveladas relembram o passado, a história e fazem arquivo manual. Como é bom recordar este momento no Big Lucão da General Neto, quantos empregos este grupo gera em Santa Maria.

Fique em casa: não será fácil conter as pessoas na sua residência. Mantenham o distanciamento e a prevenção, por toda parte no mundo as pessoas estão cansadas, constata-se que não aguentam permanecer fechadas e não levam em conta o perigo que irão enfrentar. Passamos das 110 mil vítimas, 3 mil aqui no estado, as cidades do interior do RS com mais de 100 vítimas, hospitais sem espaço nas UTI’s. É necessário refletir que o mundo mudou, o coronavírus veio para equilibrar, deu um aviso de que tudo é possível, mesmo que o homem aqui apronte as suas e faça o que quer lesando as pessoas, usando meios para se promover, o aviso foi dado que por questões de minutos ou dias o mundo pode parar como parou. Vamos cuidar da saúde, da vida e manter o distanciamento. Os estabelecimentos comerciais que promovem lazer ou outros serviços sempre são os visados pela fiscalização, a pessoa vai lá se quer e ele apenas oferece o local, é igual as festas e eventos grandiosos que ninguém é forçado a comparecer e se for corre os riscos do que pode acontecer, portanto colabore com o setor empresarial para que se mantenha com sua estrutura funcionando. Por aqui mesmo apesar do frio na sexta e sábado esqueceram o distanciamento. Estamos tão bem, graças a Deus e devemos continuar pelo jeito que está indo porque vamos vencer mais essa batalha.

Criminalidade: quarta-feira, mas até o presente desde o início da semana o que não falta são notícias e a criminalidade não para. Processos e mais processos. Mas nosso município agora com 850 câmeras, mais a integração dos órgãos de segurança nem assim assusta o banditismo e nem o transporte da droga. Passageiros comuns viajando de Porto a fronteira, só com uma mochila e nela aquele conteúdo. Pobre de quem transporta que ganha um cachê, se passa tudo bem, se não o destino é o de sempre. E entre tantos delitos até hoje até a cerca de um posto de saúde no Itararé foi levada, nada se salva, tudo eles levam. E cada que passa aumenta os inquéritos e processos na justiça.

Temperatura em alta: sol, tempo bom e momento adequado para que a prefeitura agilize as obras em andamento, mas é necessário fiscalizar e não só construir o que foi contratado. Quando se danifica calçadas, bocas de lobo, a empreiteira tem o dever de consertar e outros estragos acabam fazendo de conta que desconhecem o incidente, e quando as pessoas ligam para reclamar desligam o celular. Prometem e não vem fazer os reparos.

Agilidade: sancionada pelo governador do estado na semana a lei que permite a cobrança quando acontece a abordagem e se faz presente além da polícia órgãos do estado para cobrar IPVA e multas em atraso. E assim o condutor pode seguir viagem com seu veículo, mas será penalizado pela multa e infração cometida. Já é um alívio, pelo transtorno que causa a quem esqueceu de pagar e viaja com a família. Portanto quem não pagou, agora viaje preparado financeiramente e cuide as blitzes na madrugada porque poderá ser abordado.

Auxílio-emergencial: para todo o Brasil o presidente soltou verba para a cultura, artistas e demais segmentos ligados à área que estão sem atividades desde março. É pouco, mas ajuda, procure o caminho para usufruir dessa verba que é graciosa.

Vítimas da violência doméstica: é a campanha na semana que a BM está promovendo. Donativos poderão ser entregues nas unidades da Brigada Militar.

GARE: foi assinado hoje o contrato com a Associação dos Amigos da GARE, única empresa que se habilitou para assumir esse empreendimento com contrato de 15 anos pagando R$ 7 mil por mês de aluguel para a prefeitura. Depois de 22 anos que o poder público municipal assumiu agora abre-se uma luz e que venha espaço para cultura, lazer, comércio e outras atividades. Tenho recebido diariamente telefonemas perguntando quem faz parte dessa associação, também não sei, é meio estranho, mas que sejam iluminados mesmo no anonimato para que possam entregar a Santa Maria um moderno espaço revitalizado e assim acabar com as junções por aí, até com a festa dos bixos na Saturnino. Se alguém souber, nos informe quem é a diretoria da Associação que nós passaremos a divulgar. No site da prefeitura o release consta o nome da arquiteta do projeto do qual foi enviado várias fotos mostrando como ficará o espaço. Mas é muito estranho não divulgarem a nominata dos integrantes da diretoria ou uma foto da assinatura do contrato já que estavam presentes. O povo vai cobrar porque é um bem e um patrimônio público e histórico. Com tanta transparência exigida, porque tanto sigilo? Pela descrição no e-mail não foi contemplada amplamente a gastronomia, será que vão desperdiçar o grandioso espaço em frente? As lideranças locais deveriam estar atentas para que essa área não seja limitada a certos privilégios, essa é minha opinião.