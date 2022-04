31 de março de 2022

DIA 31

MOVIMENTO DE 1964: É minha opinião, não falo em golpe militar, foi um movimento necessário, movimentos sociais e sindicais perturbando a ordem, é só falar com os mais antigos em Santa Maria o que era o movimento ferroviário, era destaque nacional, sempre nascia os grandes movimentos, era ótimo para os ferroviários. Quem não lembra o poder da cooperativa, observe o prédio de Hugo, era uma escola profissionalizante líder do estado. A cooperativa da Vila Belga igual os mercados de hoje, as ideologias, o amor pelos movimentos, para provocar movimentos rebeldes, sempre resume nisso, o que você espera da Rússia e da Ucrânia. Ganancia pelo poder e cobiça pelo território do país. Como diz a história e lendo alguns tópicos do movimento político da época, até Cuba mandou dinheiro para que guerrilhas se movimentassem, (leia uma matéria do Jornal zero hora, de 22 de março de 2015), quando a guerrilha completou 50 anos. Foi um movimento em março, foi a primeira armada no regime militar. Neste contexto aparece o nome do sargento Alberi, e segundo o relato muito grave, vários políticos estavam envolvidos, e era necessário fazer frente para combater a guerrilha, pois naquele dia ia ser inaugurada a ponte do castelo branco, e graças a força aérea brasileira, localizou os guerrilheiros. Comenta-se que eles queriam implantar o comunismo no Brasil. E para quem estava andando em sentido contrário, as pessoas de bem continuaram seus trabalhos, produzindo e investindo quando reinava a paz. E a história relata desse período até hoje o que se passa no Brasil. Você é feliz no momento atual?! Na nossa cidade em Santa Maria já atingimos os 15 homicídios por aqui, vivemos o mês que os políticos podem trocar de siglas e já formando um futuro governo. E o povo paga. Para conseguir uma assistência de saúde, tudo é difícil, conseguirem até 85, criaram o fundo partidário e fundo eleitoral. Como já falei sobre isso, é necessário um movimento nacional, de paz, harmonia e dialogo, buscar entendimentos e que o poder judiciário, o parlamento brasileiro, construa leis severas, e para quem for condenado que ande em sentido contrário é necessário criar colônias penais. Tomem por base os imigrantes que chegaram por aqui e pela serra, receberam ajuda para começar a vida e quem são eles hoje?! Podemos fazer com ata terra onerada, não ficamos olhando par Brasília, onde os três poderes mandam no Brasil e a ganancia pela mordomia e poder. Onde já se viu um político ficar 50 anos no poder, E quando é eleito consegue assumir um cargo vitalício. Me perdoem os fanáticos como dizem, e que venha alguém que faça trabalho com ética e amor pela pátria que nos acolhe, e sempre ajudar, quem produz e quem faz. É minha opinião.

MEDITE HOJE: Sobre o desencontro do STF com o legislativo. Se fosse alguém na sua função chama-se abuso de autoridade. Mas que resolvam a situação entre eles. Mas a PGR, já disse ontem que tem poder ou arquivar inquéritos. Em 64 e 65 não era assim. O povo sofre, e ainda elegemos pagando a campanha eleitoral. Agora convenhamos, um sujeito preso em flagrante podendo exercer seu mandato, que diferença dos parlamentares do passado! Vamos em frente. Primeiro de abril amanhã, quantos prefeitos vão renunciar hoje?! Para não ficar fora dos cargos eletivos.

MARÇO AZUL: Termina hoje, mas a saúde e vida continua. Na página 21 da Zero Hora de ontem o Dr. Marcelo de Britto falou sobre o intestino grosso, depois do câncer de próstata é o segundo que mais mata no mundo. Uma matéria que dá vontade de ler. Entre outros conteúdos, ele aborda, as regiões suis e sudestes são recordistas de diagnósticos no país, em Porto Alegre estima-se que seja a capital com maior incidência. Fator de risco são dietas ricas em gorduras saturadas, carnes vermelhas e embutidos, pouca atividade física, tabagismo, obesidade, diabetes e doenças inflamatórias intestinais, e atinge mais, a partir dos 45 anos. Conteúdo dessa grandeza sempre são bem-vindos na mídia, seja qual for.

SISLIMPA: Sistema de higiene e limpeza, mas ao meu ver, muito mais que isso, uma empresa moderna, atualizada, sempre trazendo novidades para o consumidor. Na BR 287, você encontra o que procura para seu estabelecimento, ou ligue para receber a visita do seu representante, ou ligue 3212-7700.Mas neste dia 2 de abril, aniversário do Fabiano, jovem, criou esta empresa e tornou-se referência em mais de 300 municípios do estado, a certa comemora aniversário com sua esposa e sua filha. Vai ser que nem na foto no sábado?! Kkk, abraços Fabiano.

IRMAOS BISSACOTI: O Antonio e o Dino fazem mais de 50 anos que trabalham com perfuração de poços, por todo estado e a gente sabe com a estiagem agora o quanto foi útil essa agua para as pessoas, até para a produção, deveriam as leis serem modificadas e facilitarem para o meio rural, pois antigamente eram os famosos poços e abasteciam as famílias para consumo necessário. E hoje dia 31 de março é um privilégio, o Antonio comemora aniversário, muito ligado as coisas gaúchas e ao seu CTG Pia do Sul.

PEIXES: Deveria ser consumido uma vez por semana, nos falta aqui para completar a rede, um restaurante somente de frutos do mar, os restaurantes locais não conseguem colocar sempre peixe no cardápio. Mas amanhã especificamente tem peixe no restaurante Tuiuti. E no fim de semana tem pão e vinho no interior. Nosso município poderia ser armazenador de peixes, através dos açudes e poços artesianos, e orientações técnicas. E segunda-feira começa a feira do peixe, peixe vivo é outra coisa. E para quem costuma jejuar na sexta santa, consuma peixe amanhã.

UFMS- POLITECNICO: Até domingo estão abertas as inscrições, são mais de 300 vagas, mais de 20 cursos, gente, é a qualificação profissional. Quem tem oportunidade inscreva-se. O que mais chamou atenção foi curso para cuidador de idosos. Pois por aqui, as famílias são pequenas, quem vai cuidar, enfermeiros, enfermeiras ou pessoas qualificadas. Está desempregado?! Faça um dos cursos e depois me ligue e diga o quanto ganhou com isso.

IMPOSTO SOLIDARIO: É o ultimo mês, vamos contribuir com os idosos e crianças. Fale com seu contador e combine de fazer sua declaração. Se você vai para Brasília, antes de voltar tem que pagar o fundo partidário, e a estrutura para os três poderes, e se sobrar deixam você trazer as migalhas. Invista aqui e não em Brasília.

GOVERNADOR: Vem a Santa Maria para lançar obras de duas ruas no bairro São Jose, trazer um abraço ao seu amigo Jorge Pozzobom. Consciência que vai depois à Pelotas abraçar sua amiga Prefeita e Vice-prefeita. Tire suas conclusões.

UFSM: Assinou o convenio com o IBGE, que bela informação. Mas que os estudantes visitem casa por casa e conheçam Santa Maria. Nem sabem que existe a parte oeste que é uma cidade a parte.

CASTRAÇÃO: Entra em atividade o castra móvel.

VACINAÇÃO: Foi contemplado?! Vem aí a 4ª dose acima dos 80 anos. E também muito breve a vacina da gripe. Não esbanje, depois de estar numa cama em hospital vai lembrar, por que não fiz a vacina?!

5G: É a novidade da internet. Mas foi dito no executivo, que vai chegar por aqui assim que for limpado as antenas parabólicas.

SEMANA POLICIAL: Conseguiram deter e verificar os paulistas que aplicava o golpe do cartão, ou pix e também, deter quem vende fios de cobre. E conseguiram deter também quem vende fios de cobre. Vamos colocar na mídia quem compra os fios de cobre. Eles estão soltos e pessoas de bem muitas vezes tentam levar detidas. E estão anunciando 140 milhões. E o governador também no final do mandato fez um projeto para o DNIT recuperar as rodovias locais. Enquanto isso o IPE está na uti. Rodovias precárias e nós na ânsia da duplicação da BR 287, e da perimetral da 392. Faz parte, mas a Assembleia já levantou a bandeira. Isso chama-se visão e gestão para o futuro. E por falar em criminalidade tivemos por todo Brasil, o que não faltou foi execução pelo uso de drogas. Mas aquela informação que a mídia divulgou em que a polícia conseguiu deter o condutor de uma grande patrola, saiu de Porto Alegre a e já estava chegando a Santa Maria. Que desafio aos poderes constituídos. E o que não faltou no estado nessa gestão são investimentos. Na Zona Leste nessa semana, foi inaugurado a cidade da polícia, são 15 prédios, que beleza, para o combate ao crime. Que beleza! Deveria fazer aqui a prefeitura para abrigar em um único local a Camara de Vereadores e polícia. O que não faltam são terrenos e sim falta, visão empresarial para o futuro. Essas são minha opinião, em 64 estava ouvindo a radio Guaíba e colhendo arroz no interior de Marau.

MOBILIDADE URBANA: Transito- Santa Maria cresceu, quantos colégios particulares foram construídos no passado, uma área gigantesca, um patrimônio histórico. Ruas estreitas e pela manhã, ao meio dia e à tardinha o transito congestiona. O mais grave é na Presidente Vargas, mas alguns motoqueiros passam direto. Deveriam os colégios que tem estrutura, tem área, nas áreas que sobram deveriam construir o embarque e desembarque. O Santa Maria Marista já construiu, mas outros não. Mas os pais são obrigados parar em fila dupla. Um intenso movimento. A prefeitura deveria tomar outras posições. Ou então que os colégios construam mais espaços de embarque e desembarque. Devemos combinar que a cidade cresceu e a frota também. Ainda bem que as vans de muitos colégios cortam e reduzem o intenso movimento.

MULHERES EMPREENDEDORAS: Último dia de março, o mês delas, mas para mim, o ano todo é delas. Elas estão cuidando o lar e ainda empreendendo e sempre sobra tempo para crescer na cidade. De 2009 a 2012 realizamos diversos eventos e inúmeros jantares em que homenageamos elas. Quantas jovens de14 a 18 anos estavam presentes, pois participam de ações sociais, concursos de beleza, e vejo hoje, elas, estas mulheres da época com grandes empresas na cidade. Eu solicitei fotos e elas mandaram.

A: Fabrise Muller: empreendedora da comunicação, atualmente faz um bom trabalho na atividade da cultura. O que não falta é simpatia, criatividade e bons projetos.

B: Karen Cooler: Garota verão 2008, hoje sócia proprietária da Padre Réus.

C: Lisiane Beliva, quantas passarelas, faixas, mãe de duas meninas e empresaria na Beliva distribuidora.

D: Cintia Sarturi, empreendedora no tradicionalismo quando jovem, ligada ao Pia do sul. Hoje empresaria com o pai e mãe na SerciMaq.

E: Jamile Farias: Essa tem algumas faixas, casada com Jeferson Hoffmann, e mãe que está na foto com marido e filhos.

F: Fabiane Ramos: Empreendedora na saúde, homenageada por nós também, alguns adultos já empresários iguais a mãe. O Gabriel Machado com padaria 24 horas no calçadão do centro. No conjunto de prédio no Espirito santo.

G: Jucemara Dorneles: Empreendedora, de secretaria por contingencia da vida, perdeu o marido e deu continuidade a Pró Áudio, na foto com filhas e marido Guga.