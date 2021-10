21 de outubro de 2021

21 DE OUTUBRO- QUINTA-FEIRA:

Bom dia, estamos preparados para sábado dia 23 de outubro, para o mundo católico, devotos de São pio, essa data sempre é lembrada na Paróquia de Fátima com a missa as 16 horas. Ele faleceu em 23 de setembro de 1968. Mas no sábado, previsão de chuva e pancadas, mas a informação não para, nem o lado positivo e a nossa valorização ao empresário, empreendedor e empresa. E quando o trabalho é de uma empresa que investe aqui, nossa responsabilidade é ainda maior. Portanto, convidamos a comunidade, a você que gosta de investir em imóveis. O sonho da família, ter sua casa própria, um condomínio pronto, terrenos com área superior a 600m², localizado no distrito de Pains, ao lado da UFSM. O futuro promissor nessa região, pela área existente, pela UFSM e pela ligação asfáltica da BR 392 até o Pains, passando pelo Bairro Diácono Luiz Pozzobom. Quanto vai valorizar os imóveis nessa parte. O condomínio Alexandria com 179 terrenos, é necessário visitar, sem compromisso de compra. A família vai gostar. Nos acompanhe pela rádio Imembuí, das 10 às 12 horas. Se vier as pancadas de chuva, sempre bem-vinda, existe cobertura para acolher os visitantes e lá do alto desbravar a vista do condomínio e em um todo. O acesso é pela estrada do Pains, parte asfaltada e outras não. Mas minha sugestão é: Vá pela Universidade. Na rua do Planetário até o Hospital Veterinário estará chegando no portão 2 e bem em frente é o condomínio, não vai nem sujar o carro. Duvidas ligue para mim 98407-1000. Quando há investimento e empreendimento, lá estamos sempre e quando é nosso e daqui, damos maior ênfase.

BASE AEREA: Comemorou a data com festividades e homenageando lideranças locais, valoriza quem faz. E ela em si, é participativa na comunidade local.

INVESTIR SEMPRE: Em ações educativas, e quando se fala em crianças, muito mais, estão lembrados no ônibus da leitura?! Por que terminou?! Mas parabenizo a Prefeitura e Guarda Municipal pela blitz educativa e as crianças atenciosamente assistindo.

DESBUROCRATIZAÇÃO E LICENCIAMENTO: Reunidos da prefeitura e servidores, marcando 4 meses desse processo. Será que desburocratizou mesmo?! Você que tem obras, serviços, será que está andando rápido. Que beleza ver na capital, abrir a Orla Marítima, por empresas privatizadas. Se nós não partirmos para buscar parcerias não chegaremos em lugar nenhum, é o setor empresarial que precisa chegar e fazer acontecer. Que o empreendedor está ansioso para fazer sua obra andar. E resolva também as questões de arborização, quando uma arvore gigantesca seca, o proprietário sofre e leva tempo para conseguir resolver. Aqui em frente ao nosso escritório do Jornal a cidade, o SESC espera liberação para demolir uns casebres e colocar tapumes. Chegando agora o verão, se pegar fogo, quem paga a conta?!

GUARDA MUNICIPAL: Deteve um homem após roubo de fios da rede elétrica, segundo a mídia não sabem se foi solto ou não. Que peçam a ele dizer quem compra, para acabar com prejuízo as pessoas de bem.

SOMOS UM CENTRO DE DROGAS?! Pelo quanto se prende dia a dia, daqui se abastece a região e a fronteira. Na semana assustador, 800 kg de maconha em veículos, é muita droga. O que fazer para resolver, quantos jovens não trabalham, e aceitam este emprego de drogas para fazer entregas. Já devem ter lido na mídia a indústria de cigarros do Paraguai para o estado, 10 mil maços de cigarros. Veículos, imóveis e dinheiro. E o esconderijo aonde era fabricado os cigarros. No subsolo tinha até elevadores, inclusive paraguaios lá se encontravam. Quanto prejuízo para o estado e para a saúde.

BRASÍLIA: Não poderia deixar de citar a CPI, que o relator fez entrega de seus trabalhos ontem, dele não, dos contratados, criminalistas de alto padrão, quem paga somos nós, o contribuinte. Imagine o judiciário para desvendar muitas páginas, a comissão fez inquérito, tomou os conhecimentos, que já teve desavença entre eles, se conseguiram abafar a lava jato com tanta prova, investigação, anularam sentença. Na certa vai entrar ação o centrão. Agora vai entrar em comissão pela investigação, depois deve entrar em plenário ou PGR. Temos 65 indiciados, o alvo maior, família Bolsonaro, citados e assim, se paralisa, o que deve ser feito. Quanto tempo a população perdeu para criar bens ao país…?!