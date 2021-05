6 de maio de 2021

Bom dia, 6 de Maio: Pelo que me consta, agora as 11 horas, o Papa Francisco elegeu o maior Santuário do mundo para rezar o terço pelo fim da pandemia. E no Brasil, o Santuário de Aparecida foi escolhido para esse ato religioso, orações, a palavra e caridade. Não espere boas notícias do Planalto central, que o momento agora não se fala em projeto, soluções econômicos, e sim, a CPI para achar os culpados da Pandemia. Como é estranho, com tudo que acontece no mundo, de bom e triste. Uma jovem com 25 anos, deu a luz com 9 bebês, isso é positivo. Agora, a criminalidade, a droga, acidente d e trânsito, hospitais quase lotados, desemprego. O que está acontecendo? O Coronavírus está alertando, precisamos mudar, agir diferente, é uma guerra fria. Imagine a tristeza das pessoas que viram um familiar quando entra em hospital acometido pelo mal e que talvez nem volte mais. E nem as homenagens são prestadas. Imagine nesse domingo quantas mães estão chorando por ter perdido um familiar. Vamos avançar tecnologia e bom senso. E que chegue em Brasília e principalmente, na economia dos três poderes. Ainda querem o aumento de salário. O pobre empresário luta para se manter. Deveres todos temos,a té demais, direitos não nos concede o direito de usufruir. O próprio INSS, o aposentado recebe pelo seu trabalho, tem qualquer incidente, por ser aposentado, não tem nem direito a receber. E o empresário sofre. E ainda falam em eleições em 2022. Neste mês de Maio, São José, padroeiro da igreja católica e Maria dia 13, interceda para que os gestores públicos olhem mais pela pobreza, no dia a dia de nosso país. São minhas opiniões.