6 de maio de 2021

ROVEDA IMÓVEIS: Na General Neto, nº 105, apartamento 4 andar, com 115 metros de área. Totalmente mobiliado, é só levar a roupa intima e comidas e entrar para morar. Água quente, mobiliado, decorado, teto rebaixado, sacada lateral, com uma ou duas vagas de garagem, opção do comprador. Quer saber o valor, ligue 984071000.