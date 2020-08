4 de agosto de 2020

Data especial para tantos aniversariantes e algumas datas marcantes para mim são 56 anos que mudei de profissão. Uma tarde diferente da de hoje, em Passo Fundo a temperatura era de 4°C. Deixava a agricultura para ingressar na BM, onde atuei nessa cidade, em Nova Prata e em 1970 cheguei em Santa Maria, 11 anos de BM e sinto-me realizado por ter aprendido muito, mas acima de tudo por ter participado da instalação em nossa cidade da EsFAS, onde participei do primeiro curso dessa escola que se mantém até hoje como preparatória do policial para o policiamento. Em 1976 iniciei a terceira fase onde estou até hoje sem patrão. Mas é gratificante acima de tudo por tantas oportunidades que recebi, por mais que contribua hoje, talvez não consiga corresponder a contento o meu contraponto com a Santa Maria que me acolheu e não sou sozinho, quantos milhares por aqui passaram, foram embora e acabaram voltando para fixar residência. São as virtudes que a terra da Padroeira do Estado nos oferece e a solidariedade do santa-mariense, a humildade e a simplicidade. Precisamos apenas cuidar mais do que é nosso, zelar por Santa Maria que não tem só um foco para o empreendedor, são inúmeros. E nesse dia também quero parabenizar pelo seu aniversário o meu diretor, Alcides Zappe da Rádio Imembuí que há 19 anos lá me acolhe aos sábados das 10h às 12h, da mesma forma nesse 4 de agosto a executiva Angela Maria Perin que tem a incumbência de conduzir essa grande empresa junto com a diretoria que é o Hospital de Caridade. Aos aniversariantes e tantos outros que comemoram esse momento tão importante vamos juntos e chegaremos em algum lugar. Obrigado pela acolhida e pelo apoio recebido fazendo com que possamos trabalhar e buscar cada vez mais emitir opiniões não como críticas e sim para que alguém faça o que deva fazer.

