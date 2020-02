28 de fevereiro de 2020

28 de fevereiro, mais um dia com temperatura amena pela manhã e de muito calor a tarde. E a estiagem continua com prejuízos incalculáveis sendo o mais grave a falta de água. E hoje a minha cidade Marau festeja o aniversário de emancipação, lá onde nasci na Posse da Boa Vista ou Posse dos Negros, e tantos amigos de infância, inclusive aqueles que nós ensaiávamos para irmos ao Seminário dos Capuchinhos em Vila Flores, era eu, o Dalasta, Francisco e Luis Turra, dos quatro só o Luis que é padre, compositor e escritor e trabalha na Paróquia Santo Antonio em Porto Alegre. E o Francisco é político e seu filho Sérgio seguiu o pai sendo deputado estadual. Às sextas-feiras era nossa reunião pensando no futuro lá em Taquari onde o pai dos Turra tinha um açougue, era o dia da carne para o final de semana. E vendo ontem a Mega-Sena de R$ 200 milhões em que dois apostadores levaram o prêmio e a receita de Marau é de R$ 156 milhões por ano. Mas uma cidade industrial começou com os caminhoneiros e com a chegada da Sadia e da Perdigão a cidade foi transformada, considerada Marau a capital do salame no Brasil pelo quanto ali é produzido. Parabéns a essa bela cidade. E outras, são mais de 10 que foram emancipadas no passado neste mesmo dia, lembro agora de Casca, perto de Camargo que foi arrasado pelo vendaval de terça-feira, mas Casca tem a maior indústria de cadernos do Brasil. E nesse dia a preocupação do Brasil e do mundo é com a propagação do coronavírus. Cuidado compre uma cuia e uma bomba e tome mate individual, beije só quando dá, cuide a alimentação, tudo agora é prevenção, sem alarme, quase igual a gripe A, mas depende de cada um ter cuidado.

Programa A Cidade

É o espaço do Jornal A Cidade e dos investidores há 19 anos na Rádio Imembuí aos sábados das 10h às 12h. Em vista do jogo do Grêmio com o Caxias amanhã às 11h, dividimos o tempo, o programa será hoje das 17h45 às 18h45 e amanhã das 10h às 11h. Nos acompanhe pela internet através da live na página da Rádio e se tiver alguma informação de emergência mande WhatsApp para 55 98407-1000 que vamos analisar e divulgar.

Homenagem

Dia Internacional da Mulher, 8 de março, o Jornal A Cidade quer homenagear uma mãe com mais de 5 filhos menores de idade que precisa de ajuda. Se você souber de alguém em Santa Maria ligue para 55 98407-1000. Não será só homenagem na mídia, mas também faremos a nossa parte que será bom para a família.

Capão da Canoa

Aluga-se por contrato anual com um dormitório, de frente com sacada e mobiliado, churrasqueira no terraço e garagem, prédio com elevador a duas quadras do mar no centro. Valores a combinar 55 98407-1000.