22 DE FEVEREIRO DE 2022- SANTA MARIA AQUI E NO FACEBOOK, ROVEDA VALDEMAR:

22 de fevereiro de 2022

Bom dia, 22 de fevereiro, passamos o final de semana, a movimentação eleitoral pelo país é intensa, e alguns políticos estão distantes, estão pensando para se reeleger e construir alianças para avançar bem com fundo partidário e satisfazer os contras muitas vezes. O desastre do rio, em minha opinião, os prefeitos são culpados, alguns políticos também, que mandem invadir áreas de risco ou áreas que estejam ociosas. O dinheiro que vamos pagar a campanha eleitoral só em Santa Maria, são mais de 1000 pessoas que vivem em região de riso, com 5 bilhões do fundo eleitoral daria para construir muitas casas, e qual a prefeitura que não tem um terreno bem localizado no seu cadastro, ela é titular. Buscar ajudar, é necessário e não deixar mais essas pessoas ocupar os lugares e de imediato dar lugar digno para que as pessoas possam residir. Assim foi em Porto Alegre e Santa Maria, precisam do local, e com isso conseguiram recursos onde as pessoas residem hoje. Mas no Brasil funciona assim mesmo, primeiro eu, depois os outros. Vamos prestar atenção na campanha da Quaresma, fraternidade e educação, reflita sobre os temas. E quando chegar alguém pedindo voto pergunte o que ele fez por sua cidade e acompanhe atentamente a dança das siglas dos homens que buscam espaço eletivo. No final de semana também o que não faltaram foram homicídios, assaltos, etc. Até na casa de saúde levaram os fios de cobre. Quando vai terminar essa batalha, quantos prejuízos, e ninguém me respondeu, quando levam hidrômetro, o governo paga ou o usuário que vai ter que pagar esse consumo indevido. E não é pouco. A última semana de fevereiro, estamos vivendo, véspera de carnaval, sem festa, meditar e rezar, para enfermos. Vai viajar?! Planeje sua viagem, muito cuidado, não deixe seu imóvel sozinho, até apartamento. Bem-vindo mês de março, eu esperava volta as aulas dia 11, mas os contras conseguiram mais um mês de trégua. Será que voltam mesmo dia 11 de abril?! Mas já tem reclamações que as aulas presenciais vão cortar os investimentos. Só falta agora os barnabés públicos promoverem uma greve. Mas eu confio no trabalho do reitor, mesmo sem nem ter conversado com ele, se não for dominado, ele vai adiante, não pode ceder. Enquanto isso, liquida santa maria, até sábado, muita oferta pelo centro, por toda parte, o que faltam são compradores. Com essa estiagem, pessoas procuram não se endividar, é o que estão fazendo. Se vai comprar, o faça aqui, diga não as compras em outras cidades.

SANTUARIO NACIONAL DE APARECIDA: Final de semana aconteceu lá, a romaria do terço dos homens, uma multidão pregando e rezando. Santa Maria foi lançado o texto dos homens as quintas-feiras na Nossa Senhora das Graças, ao lado do museu do diácono Joao Luiz Pozzobom. Mas hoje acontece em quase todas paroquias locais, são os homens rezando. E amanhã dia 23, uma data que recordo sempre São Pio, as 16 horas mensalmente na paroquia de Fátima é celebrada a missa, entre tantas frases ele diz, tudo que eu pedir ao pai, ele me atenderá. Leia a história e a vida do padre Pio, é uma riqueza de conteúdo e ensinamentos. O mundo precisa voltar ao passado, junto com a tecnologia e ciência.

BAIRRO DOM ANTONIO REIS: Parte sul da cidade, marcante pelos investimentos que ali acontecem, comercio, residências e a praça esta daquele jeito. Ainda bem que as flores contemplam os visitantes. Obras são necessárias, mas é necessário fiscalizar melhor. Prefeitura, com essa estiagem, aproveitem o potencial de maquinas e colaboradores para fazer multidões não só na cidade, como no interior.

VOLTA AS AULAS: Beleza em ver, alunos pais, cedo, levando as crianças para as escolas. Mas ontem me surpreendeu, o município está com dificuldade em transporte escolar em alguns lugares, me perdoem gestores públicos, sabendo que as aulas iam voltar, deixaram para fazer as licitações agora?! Eu sempre digo, no setor público tinha que ter renovação a cada dois anos, não adianta a pessoa ter livros lançados e não ser bom gestor. Quantas pessoas são empresários e só aprenderam ler e escrever. É assim na política, você me apoiou, vou lhe dar um cargo.

CÂMARA DE VEREADORES: Retorna as sessões hoje, um ano político, imagine o que vai acontecer, mas por ora, reina a paz e tranquilidade.

IMPOSTO SOLIDARIO: O contador que sabe as finanças dos empresários e nesse momento que conclamamos, destinar recursos as entidades, são tantos que precisam, isso chama-se encurtar caminho. A verba vem conforme os interesses políticos. Assim não, as pessoas fazem o cadastro e fica aqui para a entidade, assim deve ser.

AREAS DE RISCO: Já falei, faltou uma pauta, o número de famílias que vem a santa maria, aumenta a todo instante e agora com a estiagem muito mais, não importa como vai viver, mas querem morar aqui. A prefeitura deve ter um setor que fiscalize aqui, emprego existe, não tem preparo e vontade. E aqui chegando, alguém manda invadir e começa a construir sua casa.