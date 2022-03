21 de março de 2022

21 de março de 2022:

MARÇO DE 2021: Bom dia, caminhando para o termino do mês, mas como é gratificante vincular sempre aqui o empreendedorismo, mulheres empreendedoras, elas fazem a diferença. Diante de toda tecnologia, mas é muito agradável revisar os arquivos dos 23 anos do Jornal A cidade, os grandes eventos que realizamos, as homenagens que prestamos, e elas, sempre no pódio, por sua dedicação e amor pelo que fazem. Foto de arquivo em um dos jantares pelo nosso reconhecimento ao empreendedorismo, pois todo março a junho o hotel Morotin era palco de agradecimentos, a minha gratidão por tanta bondade recebida.

CONSTRUTORA JOBIM: Imagine a felicidade dos pais do Gustavo Jobim em ver seu filho pouco mais de 25 anos, programar, planejar, construir tantos prédios em Santa Maria e só quem chega e observa as 4 torres do espirito santo e sua versatilidade com seus colaboradores. O contentamento dos clientes que compraram, pessoas que pensam no futuro e em investimento, mas o imóvel, por enquanto, quem tem documento é ele. O contentamento do Gustavo sábado, em ter seus pais do seu lado, podendo homenagear seus colaboradores, uma estrutura pelo evento sem igual. Organizada com os mínimos detalhes e a abertura da entrega da torre divindade as 9 horas, com a celebração de uma missa com o padre Celito Moro, na capela do empreendimento, a capela está aberta todos os dias, não tem portas. La estive ao vivo, com a Radio Imembuí, fazendo uma síntese do que constatei, e tratado da pauta que por lá constatei o empreendedor e empreendedorismo, cidadãos que compraram 5, 6 ou 10 apartamentos. Tudo vendido ou alugado nas torres, são 610 apartamentos e mais lojas comerciais, eu já denominei, o calçadão é ali agora, enquanto não surgir a conclusão da Bozzaino. As crianças se divertem, os adultos também, tem até estacionamento rotativo. E segundo comentários que surgiram por lá, os apartamentos do Centenário já foram quase todos comercializados. Mas veja na mídia e nas redes sociais, o edifício Três Marias, em Gramado, quase ao lado do hotel Serra azul, nas redes sociais veja a beleza da obra que está sendo construída naquela cidade. Obrigado Gustavo pelo convite, por estarmos presentes com a rádio. Nesta relação, você pode ler as empresas que valorizam nosso trabalho. E quando você for entregar um edifício, uma empresa pronta, seja o que for, mas que envolva a iniciativa privada, é só me ligar que lá estaremos para destacar as empresas na cidade. Obrigada a Cyrillinha que também fez parte desse contexto, obrigada também a Top+ Estética, foi tão boa homenagem que até o Borgueti veio contemplar a entrega da última torre do prédio. Parabéns aos investidores que sempre imaginam o futuro, ele sempre está perto de nós. Destacamos a presença do deputado Beto Fantinel, bem como vereadores locais, o prefeito Jorge deu seu recado, o Dr. Farret que é amigo e colega de turma do pai do Gustavo e também se pronunciou e destacou a importância desse empresário, bem como dos empresários. Essa página contemplada pelo empreendedorismo marcou, a virada de Santa Maria e a inovação tecnológica de cada prédio.

Dia Internacional de Síndrome de Down: Um abraço especial as famílias que tem no seu lar pessoas iguais a gente, só fazem a diferença, pois hoje comemoramos o dia internacional dos portadores de síndrome de Down, eles precisam de amor e carinho e muita compreensão. Em nossa cidade sabemos que o número é elevado e nem por isso, lhe abandonamos. E hoje em dia, com a tecnologia, tudo é possível. Quantos e quantos trabalham, estudam e correspondem com s anseios da família. E para aqueles que precisam de auxilio material, colabore e doe.