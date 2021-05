21 de maio de 2021

Bom dia, dia 21 de Maio. Mais um final de semana pela frente, vamos recordar o que tivemos, evidente o aniversário da cidade, Segunda-feira completou 163 anos. Inúmeras atividades e para mim, o dom da vida e o presente maior que uma empresa pode conceder ao município é o caso da Construtora Jobim que vai revitalizar a praça Saldanha marinho. O chafariz é histórico, quantas alterações tivemos ali, quantos bons eventos, até nós marcamos presença, do Jornal A cidade e Rádio Imembuí por diversas vezes. Mesmo em contrapartida para quem conhece o Gustavo saberá que teremos um cartão postal no centro da cidade. Segunda-feira também foi dia das comunicações, todos nós temos o mundo na mão: O celular. O que fizemos de positivo para melhorar. É um desperdício. Na terça-feira mais um ato entre prefeitura e o SESC, em contrapartida, mas é assim que as coisas vão acontecer. Com isso, o final da Acampamento, no futuro vai superar o início da mesma, hoje tão cobiçada pelos investidores. O futuro dirá. Pois as obras da construtora Jobim vão transformar essa rua esquecida, com as belíssimas obras que irão se realizar. E também tivemos nesta semana momentos para os devotos, momentos de fé, de religiosidade, Santo Ivo dia 19/05, sempre 19 São José, e a santificação de Santa Madre Paulina pelo Papa Joao Paulo II. Deveria ser sempre assim a semana, mas não é, não faltou a criminalidade: acidentes, vítimas do coronavírus e a preocupação. E a mídia nacional focada na CPI do Senado. Alguém tira algum proveito? Eu tirei os meus, comentarei com tempo. Só estranho que no mês de maio a manifestação no Brasil em favor do presidente passou quase no anonimato, estive em Florianópolis essa semana e lá o comentário único: Manifestações a favor do presidente Bolsonaro em quase toda orla da beira mar de Floripa. Portanto, encerramos a semana, amanhã é outro dia, nosso programa habitual na rádio Imembuí das 10 às 12 horas. Homenagear tantos aniversariantes em curso, bem como, o dia de Santa Rita dia 22/05, sua capela no bairro Noal.