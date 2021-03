1º de março de 2021

1 de março de 2021

Boa tarde,

Vamos iniciar o mês de março com esperança e acima de tudo tranquilidade porque tudo passará. Mas o cuidado de cada um de nós é o principal instrumento para vencermos essa batalha. Fique em casa, vá às compras com rapidez, vá ao trabalho, mantenha o distanciamento, não participe de aglomerações. Enfim, todo cuidado e cautela nessa semana são fundamentais para ter uma saúde tranquila e dar continuidade aos seus objetivos. O mês de março é o mês da mulher e falando nelas, já que Santa Maria tem tantas Marias, como Nossa Senhora Medianeira, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, todas com nomes diferentes, mas todas são Maria, que ela interceda pela saúde e pela paz não só de Santa Maria, mas de todos os gaúchos, brasileiros e o mundo. Precisamos viver, pois o surto que aí está, está causando o terror e apreensão em cada um de nós. Cada um de nós tem um propósito, um objetivo, uma família para criar e conduzir, empregados e colaboradores para ajudar a eles e precisamos de liberdade para poder trabalhar, mas não esqueça de conservar o distanciamento que o governo determina. E, além disso, a vacina é tudo, mas nem tudo, o bom é complementar com sua oração e sua prece diária para que a Covid-19 nos deixe em paz. Bem-vindo mês de março! No dia 17 está programada a edição do Jornal A Cidade que vai marcar 23 anos e será a última do jornal impresso, continuaremos com a página diária em nosso site www.jornalacidade.com, Facebook, citações diárias na Rádio Imembuí dos anunciantes e nos sábados duas horas de programa ao vivo. A todos, vamos dizer o seguinte: bem-vindo o mês de março que está começando hoje.

Jornal A Cidade: prepara sua edição para o dia 17, se quiser publicar balanço, uma citação legal não deixe para o último dia. Ligue 5598407-1000, traga a matéria ou envie e-mail para ja@jornalacidade.com garantindo seu espaço.

Roveda Imóveis

Sempre tem algo para oferecer. Locação é o que não falta:

– Uma loja na Floriano Peixoto, 938, com 170m².

– Na Rua do Acampamento, loja e sobreloja com 1.200m² e

– Na Dr. Turi uma casa de alvenaria para qualquer atividade com 280m².

Esses e outros imóveis é só falar com o Roveda para consultar valores e preços.

E hoje é o último dia para venda do terreno no Parque das Oliveiras por R$ 400mil com 350m², bem como em Itaara em frente a Prefeitura por R$ 190mil com 514m².

– Vendo um Celta completo, 4 portas, único dono. Ligue 55 98407-1000.

APOIO: Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, Floricultura Yamamoto, Casa do EPI, Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Desinservice, Sislimpa, Sicredi, Unimed, Dr. Adair Marques, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Posto São Marcos, Churrascaria Bovinu’s, Sibrama, HCAA, Multipress, Sindisama, Acolher em Casa, Restaurante Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Beliva Distribuidora, Ponto da Dieta, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Redemac Potrich, SM Fibras, Santa Catarina Transportes, Pizza You, Vigilare, Bella Trento, Mecânica Medianeira Randon, Madeireira Cerrito, Guigu’s Gás, Duque Auto Posto, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Ravanello Restaurante, Moinho Santa Maria, Casa do Pastel, Estação Rodoviária, Tiane Jóias, Ellos Studio Personal, Construtora Zamberlan e Silva, Pro Audio, Transportadora Brondani.