17 de fevereiro, vamos trabalhar?

17 de fevereiro de 2021

Nesta quarta-feira de cinzas com o lançamento da Campanha da Fraternidade às 15h pelo arcebispo Dom Hélio Rubert e às 18h a missa na Catedral Metropolitana. Tema: Fraternidade e diálogo, compromisso e amor. o lema: Cristo é nossa paz.Tanto o tema quanto o lema tem a ver com a conjuntura atual da humanidade em quase todos os ângulos, principalmente na política com o desmando mesmo diante de tantas mortes, a pandemia não estabiliza e nem assim as pessoas tem medo de exercer esta prática, são 40 dias para refletirmos sobre quase um ano paralisados, a crise prosperando cada vez mais e o impasse na volta as aulas presenciais, combustível subindo e empresas reclamando dos lucros, dizendo que tem prejuízos e ainda tivemos o ponto facultativo ontem e o país parou, os bancos que pouco trabalham hoje no atendimento presencial com a desculpa para evitar aglomerações, nunca acontece. Diante deste quadro vamos apostar na esperança, orações no seu segmento de fé e manter o distanciamento, em algumas cidades do estado a situação é grave. Vamos durante 40 dias fortalecer nossas preces para que a quaresma nos devolva a tranquilidade, bem estar e prosperidade e que realmente as pessoas passem a dialogar mais.Hoje é dia do gato, aquele felino, e não aquele que imagina. O privilégio que eles tem com o dono que cuida com tanto zelo e cuidado, sou a favor dos animais, mas cada um no seu lugar. Eu pensaria que a família que adota um pet, poderia também adotar uma criança necessitada, não necessariamente levando para casa, mas dando para ela alimentação, vestuário e educação. Escolha uma família e comece a investir que na certa virá a recompensa.Conjuntura política e policial: Acompanharam o que se passou no país neste feriado de carnaval? Em uma operação conjunta da marinha e da polícia, inclusive estrangeira, um barco com 2.200 toneladas de maconha em alto mar, é um desafio para as autoridades. Por aqui não faltaram delitos e o comércio de drogas, com a bondade das leis e a impunidade. Jovem com droga e revólver pagou 1.000 Reais de fiança e foi solto, o delegado só cumpre a lei e o povo paga por isso. Armamento: Indignação do brasileiro com os 4 decretos assinados pelo presidente permitindo a compra de armas, onde estão os críticos desta pauta? Por que não fazem um movimento para desarmar o bandido? Ele anda como quiser, as pessoas de bem não podem ter arma em casa pela própria defesa que são criticadas. Décimo terceiro: É cedo ainda, mas o presidente cumpre a lei, ele queria pagar agora em fevereiro para os aposentados, mas precisa aprovação do orçamento no congresso, agora tudo anda rápido, porque tem muito voto em jogo e em março tem um décimo terceiro que faz falta final do ano, chega algum político e tenta o 14º como aconteceu ano passado para ganhar projeção na mídia.INSS e previdência social: Pode ser legal, é lei e nenhum parlamentar ou judiciário tenta levantar a questão e ajudar o contribuinte e empresa. Um aposentado pelo INSS ganha pouco e precisa complementar sua receita, passando a trabalhar novamente assinando contrato e carteira. Só tem direito as consultas pelo que já pagou e se nesse percurso acontece algum acidente ou doença o instituto não paga um novo salário ao contribuinte, os primeiros 15 dias são pagos pela empresa, depois o INSS, a alegação é que já é aposentado. Posso estar errado, me corrijam se for possível, mas é correto a empresa pagar e o trabalhador também para o instituto pelo que ganha no seu salário com trabalho mesmo aposentado, sem ter nenhum benefício por ser aposentado. Uma questão para ser levada para frente, criando uma nova lei para resolver a questão. Até poderia esta contribuição se transformar em uma receita para que o aposentado solteiro em vida se precisasse, tivesse um auxílio moradia mensal, quando necessita hoje, o que ganha não consegue pagar uma casa geriátrica. Que essa pauta chegue até os parlamentares ou judiciário para ser analisada com profundidade, levantei a questão, acho uma injustiça para o empresário e o trabalhador, pagando sem obter retorno, a aposentadoria já contribuiu mais de 30 anos.

