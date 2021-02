13 de fevereiro de 2021

No passado era o feriadão de Carnaval, foi restaurado e até as festas foram proibidas, mas as festas clandestinas irão acontecer na certa. É comum no litoral alugarem uma casa para 20 pessoas e ali fazem o carnaval, por aqui a segurança pública adverte e faz um BO, mas a festa continua. Cabe a cada um ser responsável por si, cuidando do seu dia a dia, família e trabalho, vivendo sem egoísmo e com tolerância, além do bom entendimento. Quem está em férias, aproveite os dias que sempre são convidativos com cautela no trânsito, cuidando de si e dos outros que dirigem, durante a noite os cuidados devem ser redobrados. Nas rodovias quando se apresenta um caminhão pesado, muito cuidado, pode ser fatal. Carregue São Cristóvão consigo, vai saber estar ao seu lado para ir e voltar.

Hoje é 13, dia de São Valentim, temos aqui um distrito com tanta pujança e de lá que vem a família Toniolo que hoje tem um complexo gastronômico na Avenida Ângelo Bolson. Ele é protetor dos que sofrem de desmaios e ataques epiléticos e fora do Brasil o dia dos namorados é comemorado em sua data. Para quem faz a trezena de Santo Antonio hoje é o dia de encerrar a mesma e ir até a missa agradecer as bondades recebidas.

Meditação: Medite sobre o momento que vivemos, precisamos da cura para a alma e o corpo, além da salvação da economia que será exercida através de trabalho, dignidade e bom entendimento. O feriado para quem pretende comprar imóveis, que o momento é de euforia, passeie pela cidade e escolha onde quer investir, negociando se tiver condições, o bem imóvel sempre é um patrimônio. O que não falta em nossa cidade são ofertas e bons negócios, cuide muito a documentação e parte legal. Fique atento a determinação da justiça que mandou o Detran fornecer o licenciamento do veículo, acompanhe que a polêmica é grande. Procure pela cidade neste feriado os postos que estão em promoção na gasolina. Atentos também com a vacinação, aonde e para quem está sendo aplicada.

Sindicatos: Na capital a campanha para o governador pagar o piso dos professores no momento em que vivemos, por aqui durante a semana um caminhão pelas ruas da cidade motivando a sociedade a se revoltar pelo fechamento de agências do Banco do Brasil, se deram conta que os bancos prestam poucos serviços ao consumidor? É tudo eletronicamente. Quem sabe da empresa ou companhia são os gestores, e não os associados do sindicato. Quem aderir ao PDV deve administrar bem o valor recebido, ele passa logo.

Jornal A Cidade prepara sua edição para o dia 17 de março, será a última neste formato de jornal impresso, estaremos aqui diariamente com a página focando em Santa Maria com assuntos de interesse comunitário, os nossos patrocinadores serão citados três vezes por dia 10h30, 14h30 e 17h40 de segunda a sexta na Rádio Imembuí e no sábado das 10h às 12h. Estarão conosco também na página diariamente.

Feriadão: Voltaremos com os trabalhos de redes sociais no dia 17, quarta-feira, iremos dar uma trégua nos dias de carnaval e sexta-feira somente pela manhã.

Quarta-feira de cinzas: É o início da quaresma, anualmente Dom Hélio faz o lançamento da campanha da fraternidade no dia 17, não sei como será este ano.

Dr. José Mariano da Rocha Filho: O empreendedor na educação que é pouco lembrado, como também seu parceiro em investimentos na UFSM, o então senador Tarso Dutra. Segunda-feira dia 15 assinala a data do falecimento do saudoso reitor, 15 de fevereiro de 1998, o crescimento da universidade neste período, ele deixou a semente. Para quem tem acesso neste momento, ao chegar lá desconhece esta cidade diária que é movimentada por toda a comunidade universitária, mas a pandemia criou este problema e na semana, como já foi dito, foi anunciado o início das aulas em abril por meio do sistema remoto. Na minha opinião deveria ser mais lembrado, Santa Maria com essa pujança só está assim pela semente lançada em 14 de dezembro de 1960, quem acompanhou a trajetória de sua gestão sabe o quanto ele foi buscar recursos para investir na instituição. Quem não tem saudade de ali ter estudado, muitos hoje bem estabelecidos, qual a contrapartida que quem ali estudou ou aperfeiçoou seus conhecimentos deixou para nosso município, quantos vem aqui estudar e alguns nem o lixo cuidam, não votam aqui e só estão aqui de passagem, tudo pago pela população, muitas vezes até moradia, subsidio na alimentação e transporte. Devemos neste final de semana rezar pelo descanso eterno do saudoso reitor Mariano da Rocha, e o trunfo maior do reitor era um centro de eventos pujante para valorizar a pecuária do nosso estado com o parque de exposições criado em 1965. Pela foto veja o estado que o local se encontra hoje, o pedido que faço aos professores é que digam aos seus alunos quem foi o criador da UFSM.

Enquanto isso, onde estiver acompanhe o mês de fevereiro que é o mais curto do ano, o que aconteceu até o presente e o que poderá vir até o final do mês. Estás em Santa Maria? Faça um passeio de carro e visite as regiões para ver o crescimento populacional, os imóveis e o comércio forte que vem surgindo nos bairros e vilas, serviços de toda natureza e a explosão na busca e compra de imóveis, nestes 15 dias sinto o propulsar da década de 1980 quanto as construtoras e cooperativas não tinham limite de construção e era alto o poder de compra e venda, que seja um norte positivo, além de ser o sonho da casa própria a compra do imóvel é a segurança e patrimônio que cada um irá conservar pra sempre. Tendo condições, não deixe de comprar seu terreno e apartamento, sempre tem valorização, muito mais que a poupança atual.

Agradeço ao apoio recebido e audiência, fique conosco em nossa página diária e aqui na Rádio Imembuí aos sábados das 10h às 12h. Durante a semana valorizamos aqui nossos anunciantes com três chamadas diárias. Vai viajar? Revise o carro com a documentação cuidando de si e dos outros para ir e voltar bem.

Jornal A cidade volta ao trabalho só quarta-feira, mas estamos de plantão no 98407-1000

Feriadão: Mas nós antes vamos apresentar o Programa A Cidade na Rádio Imembuí das 10h às 12h, data que a emissora festeja hoje seus 79 anos, como sempre, assuntos importantes não faltarão, esteja conosco. Para quem está viajando sem o feriadão do carnaval, em Capão está aparecendo águas vivas, cuidando com as crianças, mas tem lugares para caminhar e descansar, voltar recuperado. Não deixe para voltar na terça durante a tarde, engarrafamento será grande. Imaginem quantas festas irão acontecer em sítios, campos e rios, não faltará. As consequências vêm depois. Para quem for viajar desejamos uma boa viagem, cuide de si, família e dos outros, sempre carregando São Cristóvão consigo, ele lhe conduz com tranquilidade e não carregue muito o veículo, levando o necessário. Quem leva os reboques, tome cuidado nas rodovias, é perigoso. Voltaremos na quarta-feira à tarde, mas estamos de plantão no 98407-1000.

Campanha da Fraternidade: Será lançada quarta-feira, dia 17 às 15h na sede do bispado na Silva Jardim com o lançamento da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, a parte religiosa será às 18h na Catedral Diocesana. Durante 40 dias teremos a via sacra.

Vacinação: A ideia foi positiva na tarde de quinta-feira, mas a fila estava além do trevo da 287 com a 158, deu para perceber quantas pessoas com mais de 80 anos temos em Santa Maria? Nem todos foram contemplados. Mais uma vez enfrentaram a fila com aquela angústia, deve haver mais postos de atendimento ou agendamento, o trânsito tornou-se caótico.

A luz do sol: Que ilumina o aquecimento solar com as placas que tiveram crescimento além do esperado, os bancos batem palma pelo quanto financiaram. O TCU está ajudando os investidores e deu um ultimato para a ANATEL para que estude a criação de uma taxa, achei que não iria durar a bondade. Será que os ministros do TCU sabem da situação energética do país que não tem investimento? Graças a energia eólica, solar e biodiesel, que em Passo Fundo 50% da empresa foi vendida e agora anda muito forte, sem falar a de Uruguaiana que teve milhões em investimento e foi utilizada duas vezes, agora uma empresa Argentina vem com o gás para abastecer a usina, pois investiram sem o produto principal. Enquanto o grupo Havan constrói barragens, com o TCU querendo que o consumidor pague impostos, o contribuinte sofre.