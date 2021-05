12 de maio:

13 de maio de 2021

INVESTIR EM EDUCAÇÃO: Uma pauta positiva, me sinto feliz, quando consigo a fonte de boas informações neste segmento, ainda mais quando Santa Maria é a cidade sediada pelos investidores do segmento. É gratificante pois através de obrigação vamos transformar esse país e pessoas em descaminho, pensando muito em si e menos no povo.

PROFESSOR RONALDO MOTA: Casado com uma Santa-mariense, Berenice Rott, foi professor da UFSM, foi para Brasília, ocupou vários cargos, sempre a educação. Saiu, passou a fazer parte da Universidade Estácio de Sá de Rio de Janeiro. Mas ele sempre focava na tecnologia e agora, juntamente com grandes empresários, investimento inicial acima de 30 milhões, está na escola de tecnologia, com cursos livres e de graduação. O momento atual requer desta maneira. Também foi divulgado que uma rede de escolas profissionalizantes, uma das maiores do país, desembarca em Santa Maria, na Rua General Neto, a rede possui 600 escolas no Brasil, só no Estado são mais 50. Têm por objetivo preparar profissionalmente o cidadão.

BAIRRO MARINGÁ: Em uma área cedida pela Prefeitura, será construída a central única das favelas, que tem por objetivo preparar trabalhadores para o futuro. E na semana e no mês em que vivemos, viva Santa Maria, viva o livro. Mesmo com a notícia da adiarão a vinda escola de Sargentos, e que uma luz ilumine todos os empreendedores que querem investir no setor educacional. Saudades das escolas que conheci profissionalizantes no passado, Cidade dos meninos, Pão dos pobres, Maristas e tantas outras. Precisamos preparar jovens, para evitar tristezas. Uma das referências por aqui no momento é o EMAE.

Na pandemia, todo cuidado é pouco, a vacina é a solução, nem tanto, ela é um caminho, dependa da sua mudança de vida, cuidados e acima de tudo, colaboração com quem está na linha de frente. E hoje comemora-se o dia mundial do enfermeiro, a importância de todos profissionais da saúde e o ajudam diminuir o número de vítimas que temos em crescimento.

TAXAS BANCÁRIAS: O atendimento reduziu, a tecnologia mandou embora os funcionários, e mandou também que as pessoas paguem tudo nas lotéricas e as taxas continuam, inclusive para manter a taxa. E atualmente só telefonam para. Antigamente os gerentes visitavam empresas, famílias, quando alguém ligar e falar que vai mandar um funcionário, não acredite. Mas ele cobra a taxa. Até aposentado, está sendo cobrando para manter a conta do que recebe no INSS. Já que falamos em bancos e lotéricas, bancos fecharão segunda-feira? Evidente. Tem que respeitar as leis. Acompanhe pelas mídias local que todos os dias tem estelionato, acabou o conto do bilhete, agora é mais moderno. As pessoas têm que ser menos gananciosa, e confiar mais no seu gerente de conta. E aquela pergunta, veja para quem está fornecendo seu CPF sempre, hoje tudo se vende. Até dados pessoais.

FAIXA DE SEGURANÇA: É para o perdeste passar, tem preferência o ciclista, eles através no local, ninguém vê. O acidente é inevitável, cuide para evitar os acidentes mais graves. Cuide para nunca atravessar quando tiver ônibus para na rua, você não sabe quem vai passar. Tente caminhar na Hélvio Basso, na Faixa de Camobi, para assistir a velocidade que os veículos andam.

PROFESSORES MUNICIPAIS: Arregaçaram as mangas na Assembleia ontem, não aceitam aulas remotas e nem presencial. E quando abrem o concurso, por que milhares aparecem para trabalhar. Lamento dizer isso, só quero lembrar que pelo que sei, os nossos munícipios mantem os pagamentos em dia e alguns casos paga mais que a rede estadual. Um dia poderão dizer, éramos felizes e não sabíamos.

RIO DE JANEIRO: A polícia divulgou o nome das vítimas e seu envolvimento com o crime, tire suas conclusões. Lendo as notícias lembrei do vice-presidente General Mourão.

CIDADE DE GLORINHA: Na grande Porto Alegre, é a que mais engloba industrias, agora a mais potente do país. Investimento 52 milhões, enquanto isso nós, com 163 anos não acordamos e sedemos uma área para criar uma área única das favelas. Tudo isso chama-se burocracia, o caso da Perimetral da 392 até o Pains. Mais de 6 meses para aprovar um projeto. O deputado envolvido, três colegas vão fazer processo e pedir o prazo de 180 dias para encerrar o caso. Venha até a acampamento e olhe para a construtora Jobim o que está fazendo, em pouco tempo. Compare também o parque Itaimbé, estão apenas fazendo remendos, com tantos arquitetos, engenheiros, urbanistas, caberia aqui um parque moderno. O que está sendo feito na Orla do Guaíba. O Itaimbé pode acolher área gastronômica, uma avenida, com bares e restaurantes, espaço para espetáculos. Basta terceirizar e buscar parceiros, isso chama-se investimentos. União, diálogo, sem competição, sem querer disputar. Enquanto isso aguardamos a reforma fiscal do Planalto que até a comissão foi extinta, não há interesse de alguns para que avance. Enquanto isso cresce no Estado a rede de farmácias, de lojas e outros segmentos. Bem como, o avanço das placas de energia solar. Uma rede de farmácia quer instalar quase 22 quase em 500 filiais o sistema solar. Pelo que sinto vão acabar as usinas, por falta de gestão.