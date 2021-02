12 de fevereiro de 2021

Mais uma semana terminandoFeriadão de carnaval, acontecia antigamente e alguns faziam até 10 dias, porém a pandemia colocou seus devidos limites, quantas cidades revogaram os decretos do ponto facultativo, vamos trabalhar. Não consigo entender o motivo de alguns setores públicos, como o educacional que irá continuar com as aulas remotas por medo da pandemia. A iniciativa privada, como as construtoras de Santa Maria e suas centenas de funcionários estão trabalhando, administrando dentro das normas legais existentes. A UFSM sinalizou a volta das aulas a distância somente no dia 12 de abril, quanta economia a instituição teve ano passado em estrutura? Para onde foi a verba designada para o ano todo, foi remanejada para outros segmentos? Quem paga impostos gostaria de saber, e o prejuízo que a Universidade está causando ao município pela ausência dos 40 mil universitários? Todos os segmentos são prejudicados, até o aluno perde o contato presencial com o colega. Para alguns que estão viajando, fiquem em casa, mas vão curtir o feriado. Memorizem e reflitam sobre o que escrevo hoje e os prejuízos locais, empresas daqui e promotores de excursões lotam ônibus e vão para os freeshops da fronteira. Sou bairrista, mesmo tendo nascido em Marau a cidade me acolheu e devo retribuir tamanha bondade que recebi, defendo sempre cuidar de si, da família e dos outros, sempre valorizando o que é nosso em Santa Maria. Temos uma riqueza para desfrutar, falta diálogo, entendimento e humildade, sem ganancia e inveja de quem prospera. Acompanha o Covid-19 que veio para equilibrar e restaurar, vamos mudar e construir uma sociedade transformada com fé e esperança chegaremos lá. Sempre valorizando o trabalho dos outros.



Programa A Cidade: Amanhã ao vivo das 10h às 12h na Rádio Imembuí, esteja conosco valorizando sempre o que é nosso e o que é de Santa Maria.

Venha para Santa Maria: Não faltará promoções, entre tantas o Royal Plaza Shopping com até 70% de descontos, mas Santa Maria tem seu shopping a céu aberto pelas ruas da cidade com tantas ofertas.



Vazamento dos CPF: 220 milhões, agora mais 100 milhões, a mídia vem dizendo que tem suspeitos, deve ter mesmo, pelas ligações que tenho recebido das operadoras querendo vender plano de telefone. Onde conseguiram tantos números de Pessoa física? Através de dados e CPF, tire suas conclusões.



Reformas no país: Contabilistas conclamam pela reforma tributária, eu diria que precisamos da fiscal e a estrutural dos três poderes que vem em cascata para que o país tenha economia. É muita mordomia e pouco serviço prestado, o quanto se paga pelo SUS e na hora do atendimento não tem o serviço, se for emergencial precisa do particular.



Piratini: Quer desativar seis superintendências do DAER, já que temos a EGR para comandar as rodovias, Santa Maria ficou fora, o patrimônio fica na Nossa Senhora Medianeira, sede do DAER. Sartori tentou fechar, será que Eduardo Leite consegue?

Corrida de cães: Terminou por lei, mas era mais bem tratados que algumas crianças que passam o dia pedindo na via pública, e as de cavalo continuam?

Amanhã esteja conosco no aniversário da Rádio Imembuí, se você tem confeitaria, um bolo é bem-vindo às 10h, e a espumante da vinícola Velho Amâncio da mesma forma.

Azul: Boa notícia! A empresa estuda um segundo voo de Santa Maria para Porto Alegre, que seja rápido!

Detran, Denatran e justiça: Quando vão se entender para que o motorista deixe de pagar a taxa para emissão dos documentos?

Brigada Militar: Campanha de doação de sangue e mechas de cabelo, ligue no 3225-4080.

APOIO: Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, Floricultura Yamamoto, Casa do EPI, Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Desinservice, Sislimpa, Sicredi, Unimed, Dr. Adair Marques, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Posto São Marcos, Churrascaria Bovinu’s, Sibrama, HCAA, Multipress, Sindisama, Acolher em Casa, Restaurante Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Beliva Distribuidora, Ponto da Dieta, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Redemac Potrich, SM Fibras, Santa Catarina Transportes, Pizza You, Vigilare, Bella Trento, Mecânica Medianeira Randon, Madeireira Cerrito, Guigu’s Gás, Duque Auto Posto, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Ravanello Restaurante, Moinho Santa Maria, Casa do Pastel, Estação Rodoviária, Tiane Jóias, Ótica Noal, Benetti Móveis de Gramado.