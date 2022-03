11 de março de 2022

11 de março de 2022:

MULHERES EMPREENDEDORAAS: É o março, é a semana, o espaço é delas. Durante a circulação do jornal a cidade e dos 23 anos sempre pautamos valorizando o empreendedorismo das mulheres e não poderia ser diferente em todos segmentos. Nessas fotos que vinculamos hoje, lhe para cada uma delas e contemple o seu empreendedorismo, parabéns a elas, o Brasil sabe e Santa Maria precisa muito de seu trabalho. Sempre aposte você também nelas e precisamos também trabal har muito na juventude atual para que tenham mais disciplina, ouvir mais os idosos e praticar ações positivas, que São Luis e Santa Catarina intercedam pela nova geração.

FINAL DE SEMANA: A confusão das máscaras, pelo pouco conhecimento que tenho quem deve determinar é o governo federal com a saúde, mas por outro lado, é bom que o municipal decida. Mas me perdoem vereadores legislar sobre um assunto que pertence ao executivo, é só para mostrar visibilidade. Pois quem vai mudar isso é o Prefeito junto com a saúde.

STF: Os aposentados ficaram felizes a poucos dias, que alguns poderiam revisar as suas aposentadorias, foi 6 a 5 os votos, mas como custou a andar o ministro aposentou e quem assumiu levantou a questão. Agora vão levar mais uns 5 anos para decidir, aposentado sofre.

HOJE: Paroquia Ressureição, as 17:30 terá procissão luminosa, após missa, após o novo pároco, bem como, o novo reitor do seminário maior, Joao Francisco, e a cerimônia será precedida pelo Dom Leomar Brustolin e posteriormente, um jantar de confraternização.

RISOTOS E GALETOS PARA LEVAR PARA CASA: Estão voltando, esse final de semana na paroquia de Fátima, e domingo à tarde dia 13, missa com benção pela saúde. Para sua reserva ligue 3221-3019. E na Catedral risoto para levar também, faça reserva pelo 3221-2695. Mas antes do risoto, lembre-se que amanhã tem vacina, foi convidado, compareça, é de suma importância, como é bom ver pela frente a redução de vítimas, vamos valorizar o trabalho governamental pela prevenção da saúde. Assim poderemos evitar de ver na mídia o pronto socorro fechado de locação.

SICREDI: É uma referência no Brasil, mas falamos nele em nossa região. Como é bom ter uma conta sem custos e para completar é a primeira instituição financeira do Brasil que quer reforçar a atuação no estado, quer abrir 30 agencias em 30 municípios. Ele atingiu em 2021 608 postos de atendimento. Quase 100% de atendimento, pois o associado faz parte desse contexto. Ele é sócio e participante. Olhe as agências de nossa cidade, a estrutura, o atendimento. E o conselho de administração da Sicredi sempre atento. Fortalecendo a produção e economia do setor, não só aqui como em Belo Horizonte, Pedro Ferreira, Renato Marin e o Betão. E toda sua equipe que não mede esforços para resolver problemas ds associados.

ULBRA: A rede Evolua de educação, de São Paulo, assumiu as unidades do estado e dará continuidade aos projetos, méritos a diretoria que concordou com essa nova gestão e pela estrutura existente na Boca do Monte.

IMPOSTO DE RENDA: Fale com seu contador e veja que a lei faculta para cuidar da lei que cuida dos idosos. Aos contadores, o meu convite para que colaborem com essa campanha.

MÉRITOS AO BRASIL: Mandou avião para Ucrânia, e de lá chegaram 43 brasileiros, 19 ucranianos, 5 argentinos e 1 colombiano, bem-vindos a terra de aparecida. Mas poderia também os países vizinhos também, mas o Brasil é grande, e não faltaram os pets juntos. Como diz o Papa Francisco, quem vai cuidar os idosos no futuro. O Brasil teria aviões maiores, mas como não sou gestor público.

FLORES: Quando falar em flores, fale em Yamamoto, a Mirian e Davi sempre pronto para atenderem, e como acontece anualmente, está na Saldanha Marinho a Expo flores, e é doado para o lar de Itagiba. Acoes solidarias sempre são bem-vinda.

ESCURIDÃO: Com chuva, a noite, da duque até o trevo da Hélvio Basso é um perigo, o asfalto escuro é um perigo, e segundo a empreiteira. Ela não vai repor os fios, enquanto não entregar a obra para o DNIT. Precisa de leis para fiscalizar quem leve os fios de cobre e quem compra. Eu não vi até agora lei eficaz para pegar quem compra. Eu já falei, dá para agir facilmente lá dentro, é igual ao pix o golpe do cartão, a vítima registra ocorrência e quer registrar. Então o viaduto uma lastima o jeito que está.

PROGRAMA A CIDADE AMANHA: Na rádio ao vivo, e não faltará entrevistas com mulheres, ouça elas, o seu ponto de vista empresarial.

