04 DE OUTUBRO- SEGUNDA-FEIRA:

4 de outubro de 2021

FINAL DE SEMANA: Positivo, pela vacinação e o quanto os adolescentes após os 14 anos compareceram para receber a primeira dose. É um exemplo para aqueles que abandonaram a segunda dose. Essa semana como sempre teve a pagina policial repleta de variedades. Tempo fechado, frio após a chuva de sábado para domingo, qual impediu caminhadas e passeios. Mas para mim, 1º de outubro chegou na hora certa e protegido, para conceder a cada cidadão o bem-estar, a humildade valorizar sempre o trabalho e nossos semelhantes. Vamos curtir essa semana, lançamento ontem da FEICOOP e o ponto alto será de sexta à domingo com os portões abertos para quem quiser visitar no terminal da Heitor Campos. Vivemos também essa semana a feira do livro. Ler, escrever e falar, devem os jovens focar neste segmento. E ontem foi aberto a novena de Nossa Senhora Aparecida o santuário Nacional. Quem puder assista todos os dias, vale a pena.